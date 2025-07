Fantastyczne figurki Hot Toys z nowego filmu MCU. Oto najlepsze spojrzenie na Galactusa

fot. materiały prasowe

Za tydzień w kinach na całym świecie pojawi się nowa produkcja od Marvel Studios, czyli Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Disney oczekuje wielkiego sukcesu komercyjnego, któremu na pewno pomogłyby też dobre oceny od krytyków. Na ich poznanie przyjdzie jednak jeszcze chwilę poczekać. Tymczasem firma Hot Toys, specjalizująca się w tworzeniu hiperrealistycznych figurek znanych postaci, opublikowała wizerunek przedstawicieli Pierwszej Rodziny Marvela w pełnej okazałości. Dla kolekcjonerów jest to pozycja obowiązkowa.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - figurki Hot Toys

Figurki Hot Toys oferują też lepsze spojrzenie na postaci oraz ich kostiumy. Szczególne wrażenie robi złoczyńca, Galactus, ale też można lepiej zobaczyć brodę, którą The Thing wyhoduje prawdopodobnie w trakcie metrażu. Jest to świetne nawiązanie do komiksów, w których niejednokrotnie miał ją na kamienistej twarzy. Dodatkowo widzimy też Sue Storm w towarzystwie swojego dziecka, młodego Franklina, który będzie kluczowym elementem narracji.