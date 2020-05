Mroczna wieża - showrunner anulowanego serialu zdradza plany na trzy sezony produkcji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Sony

Mroczna wieża miała w końcu doczekać się godnej adaptacji w postaci serialu Amazona. Jednak koncern postanowił nie realizować projektu. Okazuje się jednak, że showrunner produkcji, Glen Mazzara miał już spore plany dotyczące serii. W rozmowie z The Kingcast twórca zdradził, że miał już historię rozpisaną na trzy sezony serialu, przy okazji przyjmując bardziej liniowe podejście w stosunku do powieści Kinga. Pierwsza seria miałaby się skupić na młodości Rolanda, co podano w 4. książce z cyklu. Sezon zakończyłby się śmiercią Susan.

Fot. Albatros

2. seria miałaby się skupić na konflikcie z Farsonem. Mazzara chciał w tym sezonie również poruszyć wątek zmiennokształtnych. Historia w tej odsłonie miałaby się zakończyć śmiercią Gabrielle lub upadkiem Gilead. Jednak to drugie wydarzenie Mazzara rozważał, aby przedstawić je na początku 3. sezonu, w którym ukazałby wydarzenia z pierwszych dwóch książek cyklu i nastąpiłby w nim przeskok czasowy. To wymagałoby zmiany aktora w roli Rolanda na kogoś starszego.

Co sądzicie o tych planach? Piszcie w komentarzach.