Ms. Marvel - Laurel Marsden dołącza do obsady serialu MCU i Disney+

Jedną z nowych młodocianych superbohaterek w MCU będzie Kamala Khan, czyli Ms. Marvel, którą zobaczymy w nadchodzącym serialu Disney+. Zdjęcia do produkcji wciąż trwają, a my dowiedzieliśmy się o kolejnej aktorce w obsadzie. Będzie nią Laurel Marsden (Survive), która wcieli się w Zoe Zimmer, popularną dziewczynę z Coles Academic High. W komiksach na początku dziewczyna nie ma dobrych relacji z Kamalą.

W obsadzie, poza wcielającą się w główną bohaterkę Iman Vellani, są: Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer i Nimra Bucha.

Nastoletnia Kamala Khan, dorastająca w Jersey City Pakistanko-Amerykanka, to pilna uczennica, zapalona gamerka i nienasycona autorka historii fan-fiction. Dziewczyna ma szczególne upodobanie do superbohaterów, a zwłaszcza do Kapitan Marvel.

Ms. Marvel ma zadebiutować pod koniec 2021 roku na Disney+.