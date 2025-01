Rain kontra ksenomorf. Oto realistyczna figurka gwiazdy filmu Obcy: Romulus

fot. 20th Century Studios

Reklama

Obcy: Romulus to jeden z niespodziewanych hitów 2024 roku. Seria była w dołku po ostatnich produkcjach Ridleya Scotta, ale sukces krytyczny i komercyjny przywrócił ją na właściwe tory. Fede Alvarez sprawnie wrócił do korzeni serii i zaoferował fanom coś na co czekali od dawna. Kontynuacja wydaje się już kwestią czasu, a sam reżyser przyznał, że wie dokąd chciałby dalej zaprowadzić tę historię.

Film spodobał się zarówno krytykom, jak i fanom. Nic dziwnego, że popularna firma Hot Toys, która słynie z tworzenia bardzo realistycznych figurek wzięła się za Obcego. Tym razem to jednak nie ksenomorf jest główną gwiazdą, ale Rain, w którą wcielała się Cailee Spaeny i która podbiła serca fanów. Ale bez obaw - ulubionego organizmu doskonałego również nie zabrakło. Sprawdźcie, jak figurka prezentuje się w akcji poniżej.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hot Toys (@hottoyscollectibles) ROZWIŃ ▼

Ranking najpotężniejszych ksenomorfów. Który jest najsilniejszy?