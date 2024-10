Multikino - premiery w październiku 2024 roku. Trylogia Władcy Pierścieni w ramach Kultowego Kina

fot. materiały prasowe

Październik to miesiąc, w którym do kin wejdzie kilka bardzo wyczekiwanych przez widzów filmów takich, jak Joker: Folie a Deux, Venom 3: Ostatni taniec oraz horrory Terrifier 3 i Uśmiechnij się 2. Na uwagę zasługują też polskie produkcje: Kulej. Dwie strony medalu oraz animacja Smok Diplodok. A w ramach Kultowego Kina zostanie zaprezentowana trylogia Władcy Pierścieni. Nie zabraknie również propozycji dla najmłodszych.

Sprawdźcie poniżej, jakie ciekawe filmy będziecie mogli obejrzeć w sieci kin Multikino w październiku 2024 roku.

Multikino - premiery filmowe w październiku 2024

Joker: Folie a deux

Premiera 4 października

Arthur Fleck zamknięty w szpitalu w Arkham, czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył. W głównych rolach występują Joaquin Phoenix i Lady Gaga.

Tego samego dnia Multikino zaprasza wszystkich miłośników thrillerów i dramatów psychologicznych na wyjątkowy minimaraton filmowy. W ramach tego specjalnego wydarzenia zaprezentowane zostaną dwa trzymające w napięciu filmy: Joker i Joker: Folie a deux.

Kulej. Dwie strony medalu

Premiera 11 października

Polski film biograficzny Kulej. Dwie strony medalu koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 r., kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na igrzyskach olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

Terrifier 3

Premiera 11 października

Krwawy filmowy fenomen ostatnich lat powraca, a wraz z nim psychopatyczny morderca w przebraniu klauna. To nie będzie cicha noc w Miles County. Krzyki ofiar przerwą ciszę, a krew zabarwi śnieg. W te Święta Art The Clown podaruje mieszkańcom śmierć.

Trzecia odsłona krwawego slashera, który porwał rzesze wielbicieli horrorów i sprawił, że Art The Clown wszedł do panteonu największych zwyrodnialców pop kultury. Tym razem ofiarami jego morderczej pasji padną mieszkańcy sennego miasteczka Miles County szykujący się właśnie do Świąt.

Randka w ciemno

Premiera 11 października

Młoda i obiecująca aktorka Cheryl chce rozkręcić swoją karierę, ale póki co jedyną propozycją dla niej jest udział w programie randkowym „The Dating Game”. Z braku innych opcji decyduje się wziąć w nim udział. Jednym z trzech uczestników programu jest przystojny Rodney Alcala, którego ujmujący sposób bycia i inteligentne odpowiedzi bardzo podobają się Cheryl. Dziewczyna jednak nie wie, że atrakcyjny i pozornie łagodny mężczyzna jest tak naprawdę psychopatycznym mordercą z obsesją na punkcie młodych i naiwnych kobiet. Kiedy oboje spotykają się studiu – Alcala jest właśnie u szczytu swojej krwawej „kariery”. Seanse odbędą się w wybranych kinach.

Uśmiechnij się 2

Premiera 18 października

Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy, Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.

Wrooklyn Zoo

Premiera 18 października

Wrooklyn Zoo to najnowszy film kinowy w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego, twórcy „Ślepnąc od świateł” – jednego z najgłośniejszych i najbardziej popularnych seriali ostatnich lat. To przeniesiona na ulice Wrocławia i Los Angeles, współczesna wersja „Romeo i Julii”, gdzie ideały przyjaźni i miłości zderzają się z twardą rzeczywistością zasad dyktowanych przez gang bezwzględnych bandytów. To podana w formie współczesnej baśni historia o potędze miłości, która dzięki determinacji w dążeniu do prawdy i pragnieniu wolności potrafi przezwyciężyć nienawiść, a nawet śmierć.

Venom 3: Ostatni taniec

Premiera 25 października

Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddie'm Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia - Venomem.

U Pana Boga w Królowym Moście

Premiera 25 października

Polska komedia U Pana Boga w Królowym Moście to kontynuacja kultowej serii filmów oraz będących ich rozwinięciem seriali, których kompilację opowieści, aktorów, krajobrazów i genius loci pokochali polscy widzowie. Ponadto w kinowych repertuarach będzie można znaleźć horror „Demon”, w którym trzej bracia mierzą się z potworną rodzinną tajemnicą, gdy duch ich zmarłego ojca wstępuje w najmłodszego z nich.

Kultowe Kino - repertuar

W październiku Multikino zabierze widzów do Śródziemia. W ramach Kultowego Kina zaprezentuje filmową trylogię Petera Jacksona i to w wersji rozszerzonej!

Pulp Fiction - 7 i 13 października

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (wersja rozszerzona) - 14 i 20 października

Władca Pierścieni: Dwie wieże (wersja rozszerzona) - 21 i 27 października

Władca Pierścieni: Powrót Króla (wersja rozszerzona) - 28 października i 3 listopada

Seanse dla dzieci w Multikinie

Smok Diplodok

Premiera 4 października

Manifest wielkiej siły wyobraźni i wiary we własne możliwości w przełomowej i pełnej rozmachu polskiej animacji, inspirowanej komiksami legendarnego Tadeusza Baranowskiego. Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę… strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły. Uwierz we własną opowieść i dołącz do fantastycznej przygody! „Smok Diplodok” to epicka historia dla całej rodziny w reżyserii Wojtka Wawszczyka z głosami plejady polskich aktorów. Porywająca polska animacja o podążaniu za głosem własnego serca.

Dziki robot

Premiera 11 października

Film jest realizowany na podstawie bestsellera New York Timesa, autorstwa Petera Browna. To historia robota ROZZUM, w skrócie "Roz" - który rozbija się na niezamieszkanej wyspie i musi się przystosować do surowego otoczenia. Stopniowo uczy się jak przetrwać, buduje relacje ze zwierzętami a nawet zostanie przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia.

Pozostałe premiery filmów dla dzieci:

Mój przyjaciel pingwin - 18 października

Elli i ekipa straszaków - 25 października

Emma odważna - 25 października

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl.