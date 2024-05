Oto Supergirl i Lex Luthor w My Adventures with Superman! Wyszedł zwiastun 2. sezonu

fot. DC

Po bardzo pozytywnym odbiorze pierwszego sezonu Moje przygody z Supermanem (znane jako My Adventures with Superman), nadszedł czas na kontynuację. Warner Bros. Animation opublikowało pierwszy zwiastun, który daje przedsmak tego, co czeka na głównych bohaterów w Metropolis. Trio będzie musiało zmierzyć się z zagrożeniem, jakie stanowią Lex Luthor i inni złoczyńcy. Na szczęście, będą mogli liczyć na pomoc - w drugim sezonie zobaczymy Karę Zor-El/Supergirl! Zobaczcie, jak klip przedstawia nowych bohaterów animacji.

My Adventures with Superman - zwiastun 2. sezonu

My Adventures with Superman: sezon 2 - fabuła, premiera

W drugim sezonie trójka najlepszych przyjaciół staje w obliczu nowych zagrożeń. Z przeszłości Clarka wyłonią się potężni wrogowie, Amanda Waller celuje w Supermana, Lois zmaga się z przyszłością, a Jimmy Olsen wydaje niewiarygodnie dużą sumę pieniędzy. Krypton nadchodzi po naszych młodych herosów, a jego przybycie wystawi na próbę ich siłę, lojalność i miłość, jak nigdy dotąd.

Światowa premiera dwóch epizodów jest przewidziana na 25 maja 2024 roku na amerykańskiej stacji Toonami. Następnego dnia, czyli 26 maja, nowe odcinki zadebiutują na platformie streamingowej HBO Max.