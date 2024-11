Hawkeye - nowa usunięta scena. Clint i Kate uciekają przed... babcią? [WIDEO]

Marvel

Pierwszy sezon Hawkeye ma trafić na nośniki fizyczne 3 grudnia 2024 roku. Z tej okazji The Wrap opublikowało nową usuniętą scenę z serialu, w której Clinta i Kate odwiedza niespodziewany gość - zdenerwowana prawowita właścicielka mieszkania w sędziwym wieku, przed którym muszą uciekać.

Hawkeye - nowa usunięta scena

Wideo możecie zobaczyć poniżej:

Wśród materiałów dodatkowych mają pojawić się także inne usunięte sceny. Ciekawie brzmi jedna z nich, zatytułowana Burning of the Suit, w której według opisu Clint pali kostium Ronina. Interesująca może być także You Never Miss, w której pokazane jest wspomnienie z dzieciństwa bohatera. Widać w nim małego Clinta, próbującego obrabować sklep z mamą, co kończy się katastrofą.

Czy powstanie 2. sezon Hawkeye'a? Chociaż ciągle pojawiają się plotki, że tak, to nigdy nie dostaliśmy oficjalnego potwierdzenia. Na razie, biorąc pod uwagę fakt, że Marvel chce zmniejszyć liczbę projektów, by skupić się na jakości, jest to mało prawdopodobne. Wszystko wskazuje jednak na to, że zobaczymy jeszcze Kate w projekcie Young Avengers/Champions.

