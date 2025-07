Zwiastun serialu Spartacus: House of Ashur tylko dla dorosłych! Walki gladiatorów, krew i intrygi

fot. Starz

Reklama

Spartacus: House of Ashur to sequel popularnego serialu Spartakus: Krew i piach, który skupi się na tytułowej postaci ponownie granej przez Nicka E. Tarabaya. Choć bohater zginął w oryginale to nowy serial przedstawi alternatywną linię czasową, w której Ashur żyje, a akcja dzieje się pół roku po wydarzeniach z 3. sezonu flagowej produkcji.

Czytaj więcej: Pierwsze zdjęcia z serialu Spartacus: House of Ashur! Gladiatorki i alternatywna linia czasu

Zobaczcie poniżej zwiastun serialu Spartacus: House of Ashur, którego premierę wyznaczono na w stacji Starz.

Spartacus: House of Ashur - zwiastun

Tylko dla dorosłych!

Przypomnijmy, że twórca nowej produkcji oraz oryginału Steven S. DeKnight przyznał, że wszystkie wydarzenia ze Spartakus: Krew i Piach są kanoniczne poza tym, które dotyczyło śmierci Ashura. Ponadto nie ma w planach przywracania do życia innych postaci, więc Spartakus także nie wróci, co również wiąże się z tym, że odtwórca tej roli - Andy Whitfield - zmarł w 2011 roku. Historia opowie o losach Ashura po tym, jak przejął szkołę gladiatorów po Batiatusie. Pomimo że rebelia została stłumiona bohater będzie się mierzyć z pogardą osób, które traktują go wyłącznie jako byłego niewolnika i gladiatora. Nie ufają mu też jego bracia, przeciwko którym się zwrócił. Serial skupi się na pałacowej intrydze.

W obsadzie oprócz Tarabaya znaleźli się Simon Arblaster, Joel Abadal, Evander Brown, Daniel Bos, Mikey Thompson, Lucy Lawless, Stephen Madsen, Joe Davidson, Eden Hart i Graham McTavish.

Spartacus: House of Ashur - zdjęcia

Spartacus: House of Ashur Zobacz więcej Reklama

Najlepsze odcinki z serialu Spartakus: Krew i piach [RANKING ODCINKÓW]