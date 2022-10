Na wariackich papierach - kontynuacja nie powstanie. Twórca ma jednak dobre wieści

fot. materiały prasowe

Glenn Gordon Caron zapowiadał, że po ważnej rozmowie z Disneyem będzie wielkie ogłoszenie na temat serialu Na wariackich papierach. Spekulowało się, że może chodzi o wpisanie tego tytułu w trend kontynuacji po latach. Okazuje się, że o to nie chodziło i nie ma planów na wskrzeszenie kultowego serialu. Byłoby to zresztą trudne z uwagi na chorobę Bruce'a Willisa, która zmusiła go do przejścia na aktorską emeryturę.

Na wariackich papierach online

Caronowi chodziło to, że razem z Disneyem pracują nad odrestaurowaniem serialu, by dodać go do platformy streamingowej. Oczywiście będzie chodzić o Disney+. Proces przygotowania serialu już się rozpoczął.

- To ambitny projekt. Wchodzi w grę wiele zmiennych. Zajmie to trochę czasu, ale chciałem, abyście byli pierwszy, którzy się o tym dowiedzą.

Oczywiście Caron mówi, że przygotowują do emisji w platformie wszystkie 5 sezonów. Potencjalna data premiery nie jest znana.

https://twitter.com/GlennGCaron/status/1577763868771655680

https://twitter.com/GlennGCaron/status/1577763871141421056

https://twitter.com/GlennGCaron/status/1577763873217662976

https://twitter.com/GlennGCaron/status/1577763875365101568