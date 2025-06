Jerzy Skolimowski robi film z gwiazdą Transformers. Szczegóły Angel of Death

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Jak donosi World of Reel, Jerzy Skolimowski pracuje nad filmem Angel of Death, w którym główną rolę zagra Shia LaBeouf (seria Transformers). Niedługo filmowiec przedstawi projekt Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej z nadzieją na uzyskanie dofinansowania. Skolimowski jest też producentem filmu poprzez firmę Skopia Film.

Angel of Death – szczegóły

Shia LaBeouf nie jest tylko gwiazdą tej produkcji, ale również autorem scenariusza. Do tej pory napisał jeden film pełnometrażowy pod tytułem Słodziak. Produkcja zebrała dobre oceny, a jego scenariusz był bardzo chwalony.

Historia rozgrywa się w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w czasach II wojny światowej. To opowieść o żydowskim patologu, doktorze Miklósie Nyiszlim, który ma pracować z niesławnym doktorem Josefem Mengele. Bohater jest zmuszony do znoszenia okropieństw Holokaustu i za wszelką cenę walczy o to, by nie stracić swojego człowieczeństwa.

fot. materiały prasowe

W raporcie World of Reel czytamy, że prace na planie miałyby rozpocząć się jesienią 2025 roku. Dla Shii LaBeoufa to kolejna produkcja w kinie artystycznym, w którym od kilku lat konsekwentnie gra. Po serii Transformers porzucił przygodę z efekciarskimi blockbusterami.

Potencjalna data premiery nie jest jeszcze znana