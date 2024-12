Nowy zwiastun The Brutalist. Ten film nominowano do 7 Złotych Globów

fot. A24

The Brutalist to produkcja w reżyserii Brady'ego Corbeta od znanego studia A24. W roli głównej występuje Adrien Brody, a cała historia oparta jest na faktach i śledzi losy architekta László Totha. Wielu krytyków, którzy mieli okazję widzieć produkcję w trakcie festiwalu filmowego w Wenecji uważali, że jest to murowany kandydat w tym roku do Oscara. Wyznacznikiem mogą być ostatnie nominacje do Złotych Globów za ten rok. The Brutalist otrzymał je w kategoriach:

Najlepszy dramat

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Najlepszy aktor drugoplanowy w filmie

Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie

Najlepszy reżyser

Najlepszy scenariusz filmowy

Najlepsza muzyka

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu, który możecie obejrzeć poniżej.

The Brutalist - co wiadomo o filmie?

Produkcja jest kroniką 30 lat życia wizjonerskiego architekta László Totha i jego żony Erzsébet, którzy uciekają z powojennej Europy, aby odbudować dziedzictwo i być świadkami narodzin współczesnej Ameryki. Jednak ich życie zmienia na zawsze tajemniczy i zamożny klient.

W obsadzie znajduje się: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé oraz Alessandro Nivola.

The Brutalist - premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 19 grudnia 2024 roku. Szeroka dystrybucja ma się rozpocząć w styczniu 2025 roku. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.