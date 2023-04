Najlepsze filmy XXI wieku wg Hollywood Reporter. Ranking pełny perełek - co za zwycięzca!

materiały prasowe

Krytycy prestiżowego serwisu Hollywood Reporter wyłonili najlepsze filmy XXI wieku. Choć na naszej stronie prezentowaliśmy Wam już naprawdę wiele zestawień tego typu, najnowsze z nich być jednym z najważniejszych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że THR nieustannie cieszy się renomą na całym świecie, a teksty jego recenzentów i innych dziennikarzy mają istotny wpływ na kształtowanie naszej świadomości (pop)kulturowej. Co więcej, na liście pojawiło się sporo filmów, które mogą być nieznane szerszej publiczności.

Metodologia tworzenia rankingu była następująca: najpierw każdy z 6 krytyków Hollywood Reportera przedstawiał wszystkie produkcje, które jego zdaniem powinny być brane pod uwagę - początkowa lista zawierała ponad 100 dzieł. Następnie odbyło się głosowanie "za" i "przeciw" poszczególnym tytułom; do finałowego etapu przeszło 80 filmów. Wszystkie z nich były ostatecznie oceniane w skali od 0 do 3 - w przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w zestawieniu decydowały ustalenia dziennikarzy płynące z ich korespondencji elektronicznej. Trzeba mocno podkreślić fakt, że nie uwzględniono filmów z 2022 i 2023 roku (miały być zbyt "świeże"), natomiast do rankingu trafiły także dzieła mające premierę w 2000 roku.

Krytycy Hollywood Reportera podkreślają, że tworząc listę chcieli sprawić, by stała się ona odbiciem zarówno "współczesnego kina", jak i "miłości" recenzentów do filmów. Dziennikarze zdają sobie sprawę, że w ich rankingu może brakować dzieł znanych reżyserów czy tych produkcji, które jeszcze pełniej oddawałyby różnorodność dzisiejszej X Muzy. Biorąc pod uwagę wyselekcjonowane filmy wydaje się jednak, że krytykom udało się zrealizować postawione samym sobie cele.

Najlepsze filmy XXI wieku wg Hollywood Reporter [RANKING]

50. Zupełnie inny weekend (2011)

30. Lewiatan (2014)

25. Grand Budapest Hotel (2014) - Wes Anderson