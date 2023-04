Najlepsze filmy fantasy w historii. Największy ranking tego rodzaju - totalna dominacja lidera

Warner Bros./Lucasfilm/Tri-Star Pictures

Filmy fantasy nieprzerwanie są prawdziwym kołem zamachowym popkultury. Od lat trwają spory o to, które z nich należy uznać za te najlepsze w historii - każdy z widzów ma w tej materii swojego faworyta, a liczba prestiżowych zestawień, publikowanych także na naszej stronie, idzie już w dziesiątki czy setki. Dziś przyszedł jednak czas na to, aby przedstawić Wam największy ranking prezentujący najlepsze filmy wszech czasów; z całą pewnością może on pokazać, które z tego typu produkcji zapisały się złotymi zgłoskami w historii kina.

Zestawienie, o którym mowa, pochodzi z serwisu Ranker - istotne jest to, że ma ono charakter otwarty i jest nieustannie aktualizowane. W chwili publikacji niniejszej treści ponad 15 tys. użytkowników oddało więc przeszło 380 tys. głosów; internauci mogą wskazywać swoich faworytów wielokrotnie, a różnica pomiędzy głosami "za" i "przeciw" danej produkcji decyduje o ostatecznym miejscu w rankingu. Podkreślmy, że pod uwagę wzięto te filmy, które na portalu IMDb zostały przypisane do gatunku "fantasy" - nawet jeśli przeważała w nich inna konwencja.

Patrząc na listę względnie szybko dojdziemy do wniosku, że została ona w sposób totalny podbita przez jedno ekranowe uniwersum; co więcej, choć zwycięzca panuje niepodzielnie, w rzeczywistości najwyższe miejsce okupują aż trzy pozycje... Niekończąca się opowieść? Jumanji? Harry Potter? A może Władca Pierścieni? Sprawdźcie, jak prezentuje się zestawienie:

Najlepsze filmy fantasy w historii - największy ranking widzów (miejsca od 75. do 51.)

75. Constantine (2005)

Najlepsze filmy fantasy w historii - największy ranking widzów (miejsca od 50. do 26.)

50. Kraina lodu (2013)

Najlepsze filmy fantasy w historii - największy ranking widzów (miejsca od 25. do 1.)

25. Piękna i Bestia (1991)

25. Gwiezdne wrota (1994)