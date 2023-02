Nawiązania filmowe na premierach. Pajęcza sieć na sukni, imitacje Rękawicy Nieskończoności i naszyjnik z kości

fot. materiały prasowe

Czerwone dywany rządzą się swoimi prawami. Pośród wyginających się do aparatów artystów w klasycznych, ale równie pięknych kreacjach, pojawiają się aktorzy, którzy chętnie nawiązują swoimi strojami do promowanych filmów. Pomysły na stylizacje są rozmaite i bardzo często powodują sensacje. Zwłaszcza wtedy, gdy ubiór odznacza się niebanalnym wykonaniem oraz imponującym konceptem.

W poniższej galerii znaleźli miejsce artyści o wyjątkowo wybujałej fantazji. Swoimi strojami czy charakteryzacjami na czerwonych dywanach odnosili się do granych postaci lub całokształtu produkcji. Niektórzy decydowali się na zdumiewające stroje, które od głów do stóp nawiązywały do produkcji. Inni natomiast stawiali na drobne akcenty. Większość przykładów tyczy się premier filmowych, jednak zdarzały się sytuacje, w których aktorzy starali się kierować uwagę na dzieła z ich udziałem na wydarzeniach niezwiązanych z filmem. Dodatkowo nie tylko ubranie zostało uwzględnione w zestawieniu. Również makijaż podkreślający klimat filmu był wystarczającym powodem do umieszczenia postaci w zbiorze.

Sprawdźcie sami, którzy artyści nawiązywali swoimi stylizacjami na czerwonych dywanach.

Stylizacje na premierach - nawiązania filmowe