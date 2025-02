Nowe zdjęcia z Daredevil: Odrodzenie. Punisher z nową fryzurą i lepsze spojrzenie na White Tigera

fot. Disney+

Premiera Daredevil: Odrodzenie już w marcu 2025 roku. Jeszcze przed jej startem mają rozpocząć się zdjęcia do 2. sezonu produkcji, co wskazuje na to, że Marvel Studios jest pewne sukcesu i chce dalej rozwijać historię tego superbohatera, którego przygoda zaczęła się w 2015 roku jeszcze na Netflixie.

W sieci pojawiły się za to nowe zdjęcia z Daredevil: Odrodzenie, a showrunner produkcji, Dario Scardapane, opowiedział o planach na kolejną serię.

Nowe zdjęcia z Daredevil: Odrodzenie

Dario Scardapane o 2. sezonie:

2. sezon będzie świetny, bo nie jesteśmy wiązani żadnym wcześniej nakręconym materiałem. Idziemy na całość. Stoi na tej samej półce, co epickie, greckie historie. Jest tam dużo wielkich motywów. O ile nie zagłębiacie się w komiksy, to miejsce, w którym skończy Daredevil i Kingpin pod koniec 2. sezonu jest nie do wyobrażenia jeśli wziąć pod uwagę, co było do tej pory. Naszym celem było stworzenie długiej historii, która może potrwać [przez kilka sezonów]. To wszystko było wykalkulowane.

W sieci pojawiły się też nowe zdjęcia. Widać na nich Matta Murdocka i jego alter ego, do tego Foggy'ego, Karen, Kingpina, a także Punishera i White Tigera.

Daredevil: Odrodzenie – co wiemy o serialu?

Twórcy stworzyli bezpośrednią fabularną kontynuację wydarzeń z serialu Daredevil z 2015 roku. Charlie Cox powraca jako Matt Murdock/Daredevil, Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin, a Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher. Serial dostał już oficjalną kategorię wiekową TV-MA, co według polskiego Disney+ oznacza produkcję przeznaczoną dla widzów od 18. roku życia. W związku z obrazowymi scenami przemocy, mrokiem i poważnymi tematami poruszanymi w fabule, jest to projekt tylko dla dorosłych.

