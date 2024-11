Tak wygląda Vaiana w wersji aktorskiej. Dwayne Johnson potwierdza sztuczne mięśnie

fot. Disney

Portal Just Jared opublikował nowe zdjęcia z planu filmu aktorskiego Vaiana, do którego zdjęcia trwają w Hawajach. Widzimy na nich debiutantkę Catherine Laga'aia w roli tytułowej bohaterki. To nasze pierwsze wyraźne spojrzenie na Vaianę w wersji aktorskiej. Poprzednie zdjęcia z planu ukazywały Dwayne’a Johnsona w roli Mauiego.

Catherine Laga'aia jako Vaiana

Tak prezentują się zdjęcia:

Dwayne Johnson potwierdza plotki

Na pierwszych zdjęciach z planu widzieliśmy Dwayne’a Johnsona jako Mauiego. Nieoficjalnie mówiono wówczas, że aktor nosi specjalny kostium imitujący sztuczne mięśnie, oddające charakterystyczny wygląd postaci. Podczas wywiadu w programie Extra Johnson potwierdził, że noszenie tego stroju wymaga czasu i cierpliwości.

– Transformacja w tę postać i zakładanie kostiumu trwa kilka godzin dziennie. Kręciliśmy na zewnątrz, więc gdy zdjęcia trafiły do sieci, pomyślałem sobie: "Kurde, złapali nas!". Dosłownie stawialiśmy płoty, aby paparazzi nie mieli dostępu. Wsiedli więc na łódki i zaczęli robić zdjęcia.

Johnson przyznał, że choć doskonale zna postać Mauiego, wcielenie się w niego na planie było nowym wyzwaniem:

– Gdy stanąłem na planie w roli Mauiego, od razu zdałem sobie sprawę, że to coś innego. Nagle staje się to prawdziwe. Miałem trochę wrażenie, jakbym wszedł w skórę dziadka.

Przypomnijmy, że dziadek Johnsona był inspiracją dla postaci Mauiego.

Premiera zaplanowana na 10 lipca 2026 roku.