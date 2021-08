Netflix - filmowe premiery na jesień 2021. Kalendarz nowości

fot. Netflix

Jesień to doskonała pora, by w chłodniejsze wieczory zaszyć się w domowym zaciszu i sięgnąć po filmowe nowości. Netflix wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom swych subskrybentów i przygotował kilkadziesiąt interesujących produkcji. Przedstawiamy kalendarz, w którym znajdziecie aż 43 tytuły filmów fabularnych i dokumentalnych, które od września do grudnia trafią na platformę streamingową.

W nadchodzących produkcjach będziemy mieć okazję, by zobaczyć kreacje takich aktorów jak Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Idris Elba, Jonathan Majors, Regina King, Jennifer Lawrence czy Benedict Cumberbatch.

Oto filmowe nowości Netflixa na jesień 2021.

NETFLIX - filmy jesień 2021

Wrzesień

Do najciekawszych premier września należy oparty na prawdziwych wydarzeniach film Ile warte jest ludzkie życie? z Michaelem Keatonem i Stanley'em Tuccim, opowiadający o prawniku, który po zamachach z 11 września zmaga się z własnymi emocjami i próbuje wycenić życie ofiar. Na platformie pojawi się też Szpak z Tedem Melfim, Melissą McCarthy, Chrisem O’Dowdem, który skupi się na kobiecie w żałobie oraz szpaku, który zawitał do jej ogrodu.

2 września - Afterlife Of the Party

3 września - Ile warte jest ludzkie życie

9 września - Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

10 września - Kate

15 września - Nightbooks

15 września - Schumacher

22 września - Intrusion

24 września - Szpak

24 września - My Little Pony: Nowe pokolenie

29 września - Sounds Like Love

29 września - No One Gets Out Alive

Październik

W październiku na platformę Netflix trafi m.in. Armia złodziei, czyli prequel Armii umarłych. W nadchodzącym filmie tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy.

1 października - The Guilty

1 października - Diana: The Musical

6 października - There’s Someone Inside Your House

20 października - Found

20 października - Night Teeth

20 października - Stuck Together

29 października - Armia złodziei

Także w październiku:

Hypnotic

Fever Dream

Listopad

W listopadzie obejrzymy m.in. thriller Czerwona nota, w którym w rolach głównych wystąpili Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds, musical Tik, Tik... Bum! oraz debiut reżyserski Halle Berry Bruised czy animację Robin Robin. Interesująco zapowiada się także Zemsta rewolwerowca. Opowie ona o wyjętym spod prawa przestępcy (Jonathan Majors), chcącym zemścić się na swym wrogu (Idris Elba), który niedawno wyszedł z więzienia.

3 listopada - Zemsta rewolwerowca

5 listopada - Love Hard

5 listopada - A Cop Movie

10 listopada - Passing

12 listopada - Czerwona nota

12 listopada - Tik, Tik... Bum!

24 listopada - Bruised

24 listopada - Robin Robin

29 listopada - 14 Peaks: Nothing Is Impossible

Także w listopadzie:

7 więźniów

A Boy Called Christmas

A Castle For Christmas

Zamiana z ksieżniczką 3

Grudzień

Jedną z najciekawszych premier grudnia będzie The Power of the Dog, nowy film Jane Campion, w którym zagrali Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst oraz Jesse Plemons. Na platformę trafi również To była ręka Boga, najbardziej osobisty film Paolo Sorentino, oraz The Unforgivable z Sandrą Bullock. Będziemy mieć również okazję, by obejrzeć Don't Look Up Adama McKaya. Do gwiazdorskiej obsady należą Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothee Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill oraz Mark Rylance.

1 grudnia - The Power Of The Dog

3 grudnia - Shaun The Sheep: The Flight Before Christmas

10 grudnia - The Unforgivable

15 grudnia - To była ręka Boga

24 grudnia - Don’t Look Up

31 grudnia - The Lost Daughter

Także w grudniu:

Back To The Outback

Mixtape

Single All The Way