Pomysłowy film oparty na grze! Teaser horroru Until Dawn

fot. materiały prasowe

Reklama

Sony Pictures chce podbić rynek adaptacji gier. Teraz, gdy po sukcesach trylogii Sonic czy serialu The Last of Us są one niezwykle popularne, studio idzie za ciosem. Zaprezentowano pierwsze wideo zapowiadające film Until Dawn, będący horrorem opartym na grze Until Dawn z 2015 roku.

Until Dawn – zapowiedź filmu

Wideo przedstawia wypowiedzi reżysera Davida F. Sandberga, aktora Petera Stormare’a i scenarzysty Gary’ego Daubermana. Ten ostatni znany jest głównie z pracy nad seriami Annabelle oraz Zakonnica. Reżyser David F. Sandberg ma na swoim koncie dwa uznane horrory: Annabelle: Narodziny zła oraz Kiedy gasną światła. Sławę przyniosła mu także superbohaterska seria Shazam!.

Czytaj także: Marvel szykuje bombę w Avengers: Doomsday. To tu mają wrócić dwie uwielbiane postacie

Until Dawn – różnice między filmem a grą

W materiale wyjaśniono kluczową różnicę wprowadzoną w adaptacji. W grze, której fundament pozostaje taki sam – grupa ludzi uwięziona w odizolowanym domu i ktoś chce ich zabić – gracz podejmował decyzje decydujące o losach bohaterów, co wpływało na to, kto zginie, a kto przeżyje. W filmie zachowano ten element, wprowadzając fabularną mechanikę, która umożliwia bohaterom ponowne próby przetrwania po każdej śmierci. Co więcej, za każdym razem, gdy postać powraca do życia, akcja toczy się w innym filmowym gatunku horroru. Taka gatunkowa różnorodność była również obecna w grze. Bohaterowie muszą przetrwać do świtu, aby wydostać się z tej pułapki. Twórcy zapewniają, że pod względem grozy i klimatu produkcja pozostanie wierna oryginałowi.

Peter Stormare, który w grze wcielał się w postać Dr. Alana J. Hilla, w filmie zagra bohatera o nazwisku Hill. Nie wiadomo jednak, czy będzie to ta sama postać.

Until Dawn - opis fabuły filmu

Opublikowano pierwszy opis:

Clover i jej przyjaciele udają się do odciętej od świata doliny rok po tajemniczym zniknięciu jej siostry Melanie. Chcą znaleźć odpowiedzi. Na miejscu przeszukują opuszczony budynek, lecz szybko okazuje się, że śledzi ich zamaskowany zabójca, który po kolei zabija ich w makabryczny sposób. Ku ich zdziwieniu, po każdej śmierci budzą się na początku tego samego wieczoru, zmuszeni do przeżywania koszmaru na nowo. Uwięzieni w dolinie odkrywają, że za każdym razem zagrożenie jest inne – bardziej przerażające i nieprzewidywalne niż poprzednio. Z czasem grupa uświadamia sobie, że liczba ich powrotów jest ograniczona. Ich jedyną nadzieją na ucieczkę z tego piekła jest przetrwanie do świtu.

Światowa premiera filmu odbędzie się w kwietniu 2025 roku i trafi do kin.