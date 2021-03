Netflix - premiery na kwiecień 2021. Nowe filmy i seriale w serwisie - lista tytułów

Netflix

Wiemy już, co trafi do oferty platformy Netflix w kwietniu 2021! W serwisie pojawi się między innymi polski serial komediowy Sexify. Opowiada on historię ambitnej studentki informatyki - Natalii, która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników.

Ważną premierą jest też naprawdę udany film Prime Time: trzymający w napięciu dramat psychologiczny z Bartoszem Bielenią w roli głównej. Jego fabuła skupia się na mężczyzna, który z bronią wchodzi do studia telewizyjnego i bierze zakładników. Jego jedynym celem jest wystąpić na żywo w cieszącym się najwyższą oglądalnością paśmie. Nikt nie wie jakie przesłanie napastnik chce przekazać ludziom przed telewizorami i dlaczego musiał użyć tak brutalnych środków, by zrealizować swój plan.

Wśród nowości filmowych znajdą się również Thunder Force (w rolach głównych Melissa McCarthy i Octavia Spencer) oraz Love and Monsters od producentów Stranger Things. Fanów trylogii Leigh Bardugo z pewnością ucieszy premiera serialu fantasy Cień i kość. W kwietniu w serwisie pojawią się także popularne i nagradzane produkcje filmowe, takie jak Joker, Steve Jobs oraz Pewnego razu... w Hollywood.

Netflix - najciekawsze premiery na kwiecień 2021

Cień i Kość

Netflix - premiery na kwiecień 2021

NETFLIX ORIGINAL

The Disciple Wkrótce na Netflix Szukając Sheeli Wkrótce na Netflix Bliskie spotkania zabawnego stopnia: Sezon 2 01/04/2021 Magiczne Andy: Sezon 2 01/04/2021 Znoszone historie 01/04/2021 Tersanjung - film 01/04/2021 Po prostu powiedz TAK 02/04/2021 Kowboj na betonowej prerii 02/04/2021 Madame Claude 02/04/2021 Na szczyt 02/04/2021 Zjazd rodzinny: Część 3 05/04/2021 Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Wszystkiego apokaliptycznego! 06/04/2021 Szybki cash: Serial 07/04/2021 Jak wziąć ślub i nie zwariować 07/04/2021 Wielki dzień: Kolekcja 2 07/04/2021 Dolly Parton: A MusiCares Tribute 07/04/2021 To jest napad: Największa kradzież dzieł sztuki w historii 07/04/2021 Yakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu 08/04/2021 Światło świetlików 09/04/2021 Thunder Force 09/04/2021 Noc w raju 09/04/2021 New Gods: Nezha Reborn 12/04/2021 Nie opuszczaj mnie: 6 historii o prawdziwej miłości 13/04/2021 Mighty Express: Sezon 3 13/04/2021 Prime Time 14/04/2021 Tato, nie rób mi obciachu! 14/04/2021 The Circle - USA: Sezon 2 14/04/2021 The Soul 14/04/2021 Miłość i potwory 14/04/2021 Dlaczego mnie zabiliście? 14/04/2021 Sisyphus: The Myth 15/04/2021 Ride or Die 15/04/2021 Hello, Me! 15/04/2021 Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 4: Meksyk 16/04/2021 Dlaczego takie jesteście? 16/04/2021 Arlo - chłopiec-aligator 16/04/2021 Ajeeb Daastaans 16/04/2021 Into the Beat: Roztańczone serce 16/04/2021 Luis Miguel - Serial: Sezon 2 18/04/2021 Izzy w świecie koali: Sezon 2 20/04/2021 Zero 21/04/2021 David Attenborough: Życie w kolorze 22/04/2021 Pasażer nr 4 22/04/2021 Cień i kość 23/04/2021 Powiedz kiedy 23/04/2021 Tut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 4 27/04/2021 Poradnik Headspace: Sen 28/04/2021 Sexify 28/04/2021 Co widać i słychać 29/04/2021 Yasuke 29/04/2021 A jutro cały świat 30/04/2021 Mitchellowie kontra maszyny 30/04/2021 Partacze: Sezon 2 30/04/2021 Niewinny 30/04/2021 Zwierzaki-celebryci 30/04/2021

