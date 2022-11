Zła wiadomość dla fanów - Netflix anulował Przeznaczenie: Saga Winx. Wzruszająca wiadomość showrunnera

Fot. Netflix

Netflix anulował Przeznaczenie: Saga Winx po dwóch sezonach. To oznacza, że 3. część nie powstanie. Poniżej znajdziecie wiadomość dla fanów od showrunnera Briana Younga, którą opublikował na Instagramie. Podziękował widzom za oglądanie, a także ekipie i obsadzie za wspaniałe cztery lata współpracy.

Serial zadebiutował w styczniu 2021 roku. Został stworzony na podstawie kreskówki Winx Club i opowiadał o losach pięciu wróżek, doskonalących swoje umiejętności w Alfei, magicznej szkole z internatem. 2. sezon miał premierę we wrześniu 2022 roku. Pojawiła się w nim nowa dyrektorka, a uczniowie zaczęli znikać w tajemniczych okolicznościach. W główne role wcielały się aktorki Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt i Elisha Applebaum.

Showrunner Brian Young napisał:

Nie mam do przekazania szczęśliwych wieści. Netflix zdecydował, że 3. sezon Fate: The Winx Saga nie powstanie. To szczególnie trudne, bo wiem, ilu z was pokochało ten sezon - to naprawdę bolesna, jasna strona tego wszystkiego. Jestem dumny ze wszystkich, którzy pracowali nad serialem. I szczęśliwy, że mieliśmy okazję opowiedzieć akurat te historie. Nasza obsada i ekipa filmowa włożyła mnóstwo ciężkiej pracy, by stworzyć ten świat i bohaterów. Jestem wdzięczny za każdego z nich, a także wdzięczny wam, widzom, za oglądanie. To były niezwykłe cztery lata. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w przyszłości.

Deadline przekazało także, że Starz anulowało serial Becoming Elizabeth.