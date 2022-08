Fate: The Winx Saga - zwiastun 2. sezonu. Netflix wysłuchał fanów! Wróżkowa metamorfoza i Flora

Fot. Netflix

Netflix opublikował nowy zwiastun 2. sezonu Fate: The Winx Saga. To serial aktorski na podstawie popularnej kreskówki Winx Club z Nickelodeon. Choć pierwsza część nie do końca zadowoliła fanów oryginału, to wygląda na to, że w nowej odsłonie twórcy posłuchali widzów - jest wróżkowa metamorfoza, wreszcie pojawi się Flora i widać o wiele więcej magii!

Fate: The Winx Saga to trochę mroczniejsza odsłona Winx Club, stworzona przez showrunnera Briana Younga. W główną rolę wróżki Bloom wciela się Abigail Cowen, znana z Chilling Adventures of Sabrina. Serial skupia się na życiu dziewczyny i jej przyjaciół w szkole Alfea.

Fate: The Winx Saga - zwiastun 2. sezonu [NETFLIX]

W 2. sezonie Fate: The Winx Saga pojawi się nowe kierownictwo w szkole, które może namieszać w życiu uczniów. Wróżkę Ziemi Florę zagra Paulina Chávez. Nowymi członkami obsady są także Brandon Grace i Éanna Hardwicke. Za to Miranda Richardson przejmie rolę Rosalind od Lesley Sharp.

Fate: The Winx Saga - premiera 2. sezonu na Netflixie 16 września.