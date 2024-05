Nowy raport Netflixa. Wednesday wciąż na topie, ale skąd skok popularności Squid Game?

fot. Netflix

Reklama

Netflix opublikował drugą część swojego raportu What We Watched: A Netflix Engagement Report, który objął wyświetlenia od lipca do grudnia 2023 roku. Uwzględniono listy Top 10 oraz najpopularniejsze tytuły. W przeciwieństwie do poprzednich danych, tym razem podzielono filmy i seriale na odrębne kategorie. Przypomnijmy, że aby obliczyć ilość wyświetleń, Netflix dzieli całkowitą ilość obejrzanych godzin przez czas trwania swoich tytułów. Jakie płyną wnioski z raportu?

fot. Netflix

Lubimy to, co nam znane

W 2023 roku subskrybenci chętnie sięgali po seriale Netfliksa, które utrzymują swoją popularność od lat. Szczególnie lubią wracać do starszych sezonów w momencie premiery nowych odcinków. Przykładowo, pierwsze trzy części Lupina wygenerowały blisko 100 milionów wyświetleń w drugiej połowie 2023 roku. Innymi popularnymi serialami były:

Dodatkowo warto wyróżnić te seriale, które jeszcze nie doczekały się 2. sezonu. Wednesday oraz Squid Game pozostają w TOP 3 najpopularniejszych tytułów Netflixa w historii (wraz z filmem Czerwona nota). Mimo upływu czasu od premiery, wciąż osiągnęły znakomite wyniki w 2023 roku. Produkcja z Jenną Ortegą cieszyła się liczbą aż 98 mln wyświetleń. Koreański hit osiągnął 25 mln.

(Nowe) adaptacje osiągnęły sukces

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się One Piece, czyli adaptacja popularnego anime (72 mln wyświetleń). Sporą oglądalność osiągnął także program reality-show, Squid Game: Wyzwanie. Mimo kontrowersji związanych z produkcją oraz mieszanym odbiorem, serial został wyświetlony aż 33 miliony razy. Dzięki niemu, oglądalność koreańskiego hitu wzrosła o aż 34%.

fot. materiały prasowe Netflix

Cyberatak i animowany jaszczur podbiły Netflixa

W przypadku filmów, należy wyróżnić trzy tytuły. Zostaw świat za sobą z Julią Roberts wygenerował 121 milionów wyświetleń. Jednocześnie, trafił na listę TOP 5 najpopularniejszych filmów Netflixa w historii. Z kolei Leo jest najpopularniejszą animacją tego streamera - zdobył 96 mln wyświetleń. Natomiast Nigdzie (86 mln) trafił na listę TOP 3 w kategorii filmów nieanglojęzycznych.