Dlaczego Dexter jednak nie umarł? Showrunner Dexter: Grzech Pierworodny wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Wiemy już, jak to możliwe, że Dexter Morgan przeżył finał serialu Dexter: New Blood. Kolejna produkcja z tego uniwersum, czyli prequel Dexter: Grzech pierworodny pokazała nam już, że główny bohater jakimś cudem uszedł z życiem po otrzymaniu strzału w okolice serca. Także potwierdzono już, że nadchodzący serial Dexter: Resurrection ukaże losy tytułowej postaci po wydarzeniach z New Blood. Do decyzji o nieuśmiercaniu Dextera odniósł się showrunner, Clyde Phillips Sr..

Dexter: Grzech pierworodny – wypowiedź showrunnera

Showrunner zaczął od tego, że pierwotnie nie miał pojęcia, że wskrzesi Dextera.

Na końcu umiera. Napisałem finał, on umarł na końcu serialu. To był najczęściej oglądany odcinek w historii Showtime.

Ostatecznie głównym powodem był sukces finału New Blood. Showtime od razu dał zielone światło dla kolejnej produkcji z tego uniwersum, ale początkowo miała to być kontynuacja. Finalnie jednak bardzo szybko stworzono prequel za sprawą Chrisa McCarthy, który stworzył wcześniej dwa prequele do Yellowstone i zaproponował takie rozwiązanie. Dopiero później rozpoczęto prace nad serialem Resurrection, który będzie bezpośrednią kontynuacją.

Zaczynają to nazywać Dexterverse. Słyszałem to kilka razy, jest mi z tym dobrze.

Dexter: Grzech pierworodny – fabuła, data premiery

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.

Serial miał już swoją premierę w Paramount+, a polscy widzowie będą mogli go obejrzeć 30 stycznia 2025 roku na platformie SkyShowtime.

Dexter: Resurrection – co wiadomo?

Michael C. Hall powróci w roli Dextera Morgana. Zobaczymy jego dalsze losy po wydarzeniach z miniserialu Dexter: New Blood. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów fabuły. Sugerowano, że może być to historia na kilka sezonów. Prace na planie mają ruszyć już w styczniu.

Dexter: Resurrection zadebiutuje prawdopodobnie w czerwcu 2025 roku. W Polsce serial pojawi się na SkyShowtime.