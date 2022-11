Netflix walczy ze współdzieleniem kont. Uruchamia opcję przenoszenia profili

Netflix

Dzielenie się hasłami do kont Netflixa z przyjaciółmi i rodziną to coś, co robi wielu abonentów, ale gigant streamingowy nie jest zadowolony z utraconych potencjalnych przychodów. Wcześniej w pięciu krajach Ameryki Południowej testowano rozwiązanie, które polegało na uiszczaniu dodatkowej opłaty, jeśli użytkownicy chcą, aby ich konta były używane w dodatkowych gospodarstwach domowych.

Teraz część użytkowników Netflixa na świecie otrzymuje wiadomości e-mail, które informują o nowej funkcji, którą jest przenoszenie profili. Na portalu Wirtualnemedia.pl możemy przeczytać, że platforma szacuje, że jej 223 mln klientów przekazało swoje dane do logowania 100 mln dodatkowym domostwom.

W wiadomości wysłanej do użytkowników możemy przeczytać, że funkcja przenoszenia profili jest dostępna dla innych osób korzystających z konta, na którym dokonano rejestracji. Rekomendacje, historia oglądania, lista zapisanych tytułów oraz zapisy z gier, mogą zostać przeniesione na opłacane przez siebie konto. Platforma zapewnia, że nie przeniesie informacji dotyczących płatności. To oznacza, że Netflix może zaoferować swoim użytkownikom wybór: nowe konto albo dodatkowa opłata za współdzielenie kont.

To Ty decydujesz, jakie opcje są dostępne na Twoim koncie. Kliknij tutaj, aby wyłączyć opcję przeniesienia profilu. Możesz ją także wyłączyć, logując się na swoje konto w przeglądarce. Jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo swojego konta, wykonaj te czynności. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Odwiedź Centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji, lub skontaktuj się z nami - czytamy we fragmencie zacytowanym przez Wirtualnemedia.pl.

Jeśli zatem ktoś chce przejść na samodzielne konto, bez łączenia profili z innymi osobami, może to teraz uczynić. Warto pamiętać, że współdzielenie kont w różnych lokalizacjach od głównego gospodarstwa domowego jest niezgodne z regulaminem, więc nowa opcja teoretycznie może być korzystna np. dla osoby wyprowadzającej się z rodzinnego domu. Opcję tę testowano wcześniej w Chile, Kostaryce i Peru. Wirtualnemedia.pl przytaczają też informacje portalu CNET, który podaje, że od początku 2023 roku streamingowy gigant wprowadzi opłatę każdego dodatkowego użytkownika. To oznacza, że 10-11 zł kosztować będzie utrzymywanie jednego użytkownika spoza gospodarstwa domowego.

fot. Netflix