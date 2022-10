Netflix - nowości na listopad 2022. Enola Holmes 2, The Crown, 1899 i inne filmy oraz seriale

fot. Netflix

Listopad w Netflix zapowiada się niezwykle interesująco. Z 5. sezonem powraca The Crown, który przeniesie widzów do lat 90., gdy księżna Diana i Karol toczą wojnę w mediach, a rola monarchii jest coraz częściej kwestionowana. Z serialowych nowości na uwagę zasługuje 1899 od twórców Dark. W nim pasażerowie płynący do Nowego Świata w nadziei na lepsze życie natykają się na statek dryfujący na otwartym morzu, nie przeczuwając, że to początek koszmaru. Intrygująco prezentuje się również Wednesday. W serialu makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół - i wrogów - w Akademii Nevermore. Ponadto z nowymi odcinkami powracają Turbulencje, Książęta, Warrior Nun, Już nie żyjesz i Ktoś z nas kłamie.

fot. Netflix

Spośród premier filmowych wyróżnia się Enola Holmes 2, w której główna bohaterka przyjmuje pierwszą sprawę jako detektyw, ale zagadka zaginięcia dziewczyny wymaga pomocy przyjaciół i brata Enoli, Sherlocka. Ciekawie zapowiada się również Kraina snów z Jasonem Momoą. Film opowiada o dzielnej młodej sierocie, która przedziera się przez Krainę Snów z pomocą wyjętego spod prawa ekscentryka, by znaleźć perłę zdolną spełnić jej największe życzenie.

Miłośników animacji zainteresuje nowy sezon Smoczego księcia oraz anime Lookism. Z kolei fanów piłki nożnej zelektryzuje serial dokumentalny Tajemnice FIFA, który zaprezentuje skomplikowaną historię FIFA, a także wymogi, które trzeba spełnić, żeby zostać gospodarzem mistrzostw świata. Ponadto w ofercie znajdą się nowe tytuły na licencji, m.in. Świąteczny szok z Kristen Stewart, Złodziej życia z Angeliną Jolie oraz dokument Ucieczka na srebrny glob.

Netflix: listopad 2022 - najciekawsze nowości

Enola Holmes 2

Netflix: listopad 2022 - nowości w wersji wideo

Netflix: listopad 2022 - lista tytułów

NETFLIX ORIGINALS CO SIĘ STAŁO Z KRÓLEM DELFINÓW? JUŻ WKRÓTCE! KSIĄŻĘTA: SEZON 2 01/11/2022 KOCI DOMEK GABI: SEZON 6 01/11/2022 PRZEJĘCIE 01/11/2022 KILLER SALLY 02/11/2022 SMOCZY KSIĄŻĘ: SEZON 4 03/11/2022 BLOCKBUSTER 03/11/2022 PANAYOTIS: PRAWIE 03/11/2022 THE FABULOUS 04/11/2022 BUYING BEVERLY HILLS 04/11/2022 TURBULENCJE: SEZON 4: CZĘŚĆ 1 04/11/2022 ENOLA HOLMES 2 04/11/2022 KONIUSZY KRÓLEWSKI 04/11/2022 LOOKISM 04/11/2022 ORGASM INC: THE STORY OF ONETASTE 05/11/2022 DEEPA I ANOOP: SEZON 2 07/11/2022 RODZINA CLAUSÓW 2 08/11/2022 TRIVIAVERSE 08/11/2022 NEAL BRENNAN: BLOCKS 08/11/2022 NA RATUNEK PIŁKARZOM 09/11/2022 THE CROWN: SEZON 5 09/11/2022 TAJEMNICE FIFA 09/11/2022 STAN ALABAMA KONTRA BRITTANY SMITH 10/11/2022 NIEZAPOMNIANE ŚWIĘTA 10/11/2022 ZAGUBIONA KULA 2 10/11/2022 MIŁOŚĆ I KŁAMSTWA: SARDYNIA 10/11/2022 WARRIOR NUN: SEZON 2 10/11/2022 MOJE ŻYCIE BEZ CIEBIE 11/11/2022 SMOK MOJEGO TATY 11/11/2022 MONICA, O MY DARLING 11/11/2022 PODRÓŻE Z ZAKIEM EFRONEM: SEZON 2: AUSTRALIA 11/11/2022 DOPAŚĆ PIELĘGNIARZA ZABÓJCĘ 11/11/2022 CZY TO WYSTARCZAJĄCO CZARNE?!?: RENESANS CZARNEGO KINA 11/11/2022 PREHISTORYCZNA APOKALIPSA 11/11/2022 STUTZ 14/11/2022 UCIEKAJ I ZARABIAJ 15/11/2022 DEON COLE: CHARLEEN’S BOY 15/11/2022 JOHANNA NORDSTRÖM: DZWOŃCIE PO POLICJĘ 15/11/2022 PARK JURAJSKI: OBÓZ KREDOWY – UKRYTA PRZYGODA 15/11/2022 RACIONAIS MC’S: Z ULIC SÃO PAULO NA ŚWIATOWE SCENY 16/11/2022 ZARIFA GHAFARI: WSZYSTKO W JEJ RĘKACH 16/11/2022 ZADBAJ O DOBRE MANIERY 16/11/2022 KTOŚ Z NAS KŁAMIE: SEZON 2 16/11/2022 POZA TRASĄ 16/11/2022 NIECH ŻYJE MEKSYK! 16/11/2022 OSOBLIWOŚĆ 16/11/2022 STRACONE LOSY 16/11/2022 PEPSI, GDZIE MÓJ ODRZUTOWIEC? 17/11/2022 JESTEM VANESSA GUILLÉN 17/11/2022 ŚWIĘTA Z TOBĄ 17/11/2022 1899 17/11/2022 JUŻ NIE ŻYJESZ: SEZON 3 17/11/2022 FILUŚ I KUBUŚ: CZĘŚĆ 3 18/11/2022 THE VIOLENCE ACTION 18/11/2022 KRAINA SNÓW 18/11/2022 SZKOŁA DLA ELITY: SEZON 6 18/11/2022 SOMEBODY 18/11/2022 LE MONDE DE DEMAIN: HISTORIA SUPRÊME NTM 18/11/2022 KORPORACJA KONSPIRACJA: CZĘŚĆ 2 18/11/2022 POD PARASOLEM KRÓLOWEJ 19/11/2022 MĄDROBOTY: CZAS NA ODPOWIEDŹ 21/11/2022 MY LITTLE PONY: ZMIENIAJ ŚWIAT: ROZDZIAŁ 3 21/11/2022 TREVOR NOAH: I WISH YOU WOULD 22/11/2022 KRONIKI TACO: ZA GRANICĄ 23/11/2022 KREW, SEKS I KORONA 23/11/2022 WEDNESDAY 23/11/2022 THE UNBROKEN VOICE 23/11/2022 KTO JEST GRZECZNYM CHŁOPCEM? 23/11/2022 PŁYWACZKI 23/11/2022 ŚWIĘTA NA JEMIOŁOWEJ FARMIE 23/11/2022 PLAN LEKCJI 23/11/2022 DZIENNIK NOEL 24/11/2022 FIRST LOVE 24/11/2022 GHISLAINE MAXWELL: OBRZYDLIWIE BOGATA 25/11/2022 BLOOD & WATER: SEZON 3 25/11/2022 SUPER DRUŻYNA RATUJE ŚWIĘTA 28/11/2022 ROMESH RANGANATHAN: THE CYNIC 29/11/2022 KUCHARZE KONTRA PRZEKĄSKI 30/11/2022 NAZYWAM SIĘ VENDETTA 30/11/2022 PACJENT 30/11/2022 CZŁOWIEK CZYNU 30/11/2022 TAKE YOUR PILLS: XANAX 30/11/2022 ZWIERZĘCE ZAGADKI: SEZON 2 30/11/2022 TYTUŁY NA LICENCJI ŚWIĄTECZNY SZOK 01/11/2022 PRZEWROTNY UMYSŁ 01/11/2022 GALERIA ZŁAMANYCH SERC 01/11/2022 ZŁODZIEJ ŻYCIA 01/11/2022 UCIECZKA NA SREBRNY GLOB 22/11/2022 DZIEWCZYNA, KTÓRĄ NIGDY NIE BYŁAM 22/11/2022 THE CHOSEN: SEZON 1 23/11/2022