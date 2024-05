Oto Maryja i Józef z horroru Syn cieśli. Takiego filmu o Jezusie jeszcze nie było

Neon/FKA Twigs/Orograph

Jak donosi serwis Deadline, Nicolas Cage i FKA Twigs wcielą się w role Józefa i Maryi w nadchodzącym filmie The Carpenter's Son (Syn cieśli). Produkcja ta ma być utrzymana w konwencji horroru i skupić się na dzieciństwie Jezusa w Egipcie, które zostało opisane w pochodzącym z II wieku apokryfie "Ewangelia Dzieciństwa Tomasza". Reżyserem projektu jest angielski twórca egipskiego pochodzenia Lotfy Nathan, natomiast na ekranie pojawią się też Noah Jupe (Chłopiec) i Souheila Yacoub.

W oficjalnym streszczeniu czytamy, że film przedstawi mroczną historię rodziny ukrywającej się w Egipcie w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Syn, określany w zarysie opowieści Chłopcem, pod wpływem innego dziecka przejdzie tajemniczą przemianę i zacznie buntować się przeciwko swojemu ojcu, Cieśli, ujawniając jednocześnie fakt posiadania nadnaturalnych mocy. Ich manifestacja sprawi, że cała rodzina będzie musiała zmagać się z nowymi zagrożeniami - także tymi mającymi nadprzyrodzony charakter.

"Ewangelia Dzieciństwa Tomasza" to wzbudzający wśród części katolików liczne kontrowersje apokryf stworzony w II wieku przez gnostyków; legenda jego autorstwo przypisuje jednak Tomaszowi Apostołowi. W tej opowieści Jezus jako dziecko m.in. ożywia ulepione przez siebie, gliniane ptaszki, w trakcie zabawy rzuca klątwę na Annasza, który to wskutek słów Jezusa usycha i umiera, poucza Józefa czy doprowadza do śmierci dziecka, które przypadkowo trąciło jego ramię.

