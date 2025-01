Pierwsze szczegóły o Batmanie z DCU! Finał Koszmarnego Komanda sugeruje, jak długo działa w Gotham

fot. materiały prasowe

Koszmarne Komando to pierwsza produkcja ze świata DCU, któremu przewodzi James Gunn. Serial animowany dobiegł końca na początku 2025 roku, a w przedostatnim odcinku zaprezentował Mrocznego Rycerza, który przeszkodził w poczynaniach jednego z głównych bohaterów. Od jakiegoś czasu trwa debata na temat tego, kto będzie Batmanem w DCU. Chociaż Matt Reeves nie wykluczył, że może być nim Robert Pattinson (więcej TUTAJ) po połączeniu jego uniwersum z DCU, tak Andy Muschietti wprost powiedział, że będzie to nowy aktor (więcej TUTAJ).

Finałowy odcinek Koszmarnego Komanda zdradził też nowe szczegóły na temat Batmana w tym świecie. Z poprzedniego epizodu wiemy, że to właśnie on powstrzymał Doktora Fosfora, który przejął władzę nad półświatkiem przestępczym w Gotham. W finale serialu Fosfor zdradza, że od jego przemiany i przewrotu minęło piętnaście lat. Jego władza mogła być krótkotrwała lub potrwać kilka lat, tego nie wiadomo. Pewne jest to, że Batman DCU prawdopodobnie już od dekady zwalcza przestępczość w Gotham.

Dla porównania akcja pierwszego filmu z Robertem Pattinsonem dzieje się w trakcie drugiego roku "działalności" Mrocznego Rycerza. Może to być kolejny dowód na to, że czeka nas kolejna interpretacja legendarnego mściciela, tym razem starszego i bardziej doświadczonego z wieloletnim zapasem zwalczania przestępczości na karku.

