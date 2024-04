Bez twarzy 2 - John Travolta i Nicolas Cage połączą siły?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Trwają prace nad sequelem filmu Bez twarzy. Niedawno mówiono o zaangażowaniu Nicolasa Cage'a, który miałby powrócić do roli terrorysty Castora Troya. Według znanego scoopera, Daniela Richtmana, John Travolta również pojawi się w filmie, ponownie wcielając się w agenta FBI, Seana Archera. Na ten moment nie są to potwierdzone informacje, stąd należy je traktować jako plotka.

fot. Paramount Pictures

Bez twarzy 2 - co wiadomo o projekcie?

Po raz pierwszy projekt został ogłoszony na początku 2021 roku, kiedy Adam Wingard przyznał, że planuje wyreżyserować sequel filmu z 1997 roku. Ponieważ filmowiec przyznał, że produkcja będzie bezpośrednio nawiązywać do oryginału, fani od razu zaczęli zastanawiać się, czy Nicolas Cage może powrócić, skoro jego postać zginęła. Aktor odpowiedział na te wątpliwości w wywiadzie dla Collidera.

- Myślę, że Bez twarzy 2 to kontynuacja, która może obfitować w wiele zwrotów akcji i nieprzewidywalności. To prawie tak, jakbyś uwzględnił koncepcję Castora i Seana posiadających dzieci. Te dzieci mogłyby dorosnąć i wtedy sytuacja przypominałaby trójwymiarowe szachy. Bylibyśmy nie tylko we dwoje, John Travolta i ja, ale czwórka. Gralibyśmy na różnych poziomach, a sytuacja stałaby się jeszcze bardziej złożona.

W 2023 roku projekt został odłożony w czasie przez strajki scenarzystów.