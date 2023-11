Nicolas Cage jest memem. Aktor komentuje ten fakt

fot. materiały prasowe

W ostatnich latach w mediach społecznościowych bardzo często przewija się Nicolas Cage jako mem. Aktor wystąpił ostatnio Dream Scenario słynnego studia A24. Krytycy są nim zachwyceni: film zebrał 92% pozytywnych recenzji, a rola Cage'a została oceniona jako jedna z najlepszych w jego karierze. W rozmowie promującej ten tytuł przeprowadzonej przez dziennikarza Guardiana padł temat bycia memem.

Nicolas Cage jako mem

Nicolas Cage przyznaje, że gdy jego osoba przewijała się w Internecie w postaci memów, na początku nie wiedział, jak do tego podejść i co o tym myśleć.

- Zostałem aktorem, ponieważ kreacje aktorskie poruszały mnie bardziej niż jakakolwiek inna forma sztuki. Nie zacząłem grać w filmach, by zostać memem. To było coś nowego. Zaprzyjaźniłem się z tym, ale to też wymagało zmiany nastawienia. Pomyślałem, że może to zachęci ludzi do obejrzenia moich filmów. Nie miałem nad tym jednak żadnej kontroli. To samo przytrafiło się mojej postaci Paula w Dream Scenario: on nie ma kontroli nad fenomenem, który ma miejsce.

Dream Scenario - o czym jest film?

Dream Scenario przedstawia losy Paula Matthewsa, nieszczęśliwego, choć niezwykle rodzinnego człowieka. Jego życie wywróci się do góry nogami, gdy miliony obcych osób zaczną go dostrzegać w swoich snach, co przyniesie mu nieoczekiwaną sławę. Prawdziwe problemy zaczną się jednak wtedy, gdy początkowo nieszkodliwe dostrzeganie Matthewsa w snach przybierze koszmarny obrót...

Dream Scenario - premiera w Polsce odbędzie się 12 stycznia 2024 roku.

