Army of the Dead: Zombicide i Zack Snyder łączą siły na planszy

Portal Games

Wydawnictwo Portal Games regularnie dostarcza nam polskie edycje gier z serii Zombicide - kooperacyjnych gier planszowych utrzymanych w różnych konwencjach, w których (zazwyczaj) wcielamy się w postacie próbujące zrealizować cel i przy tym nie dać się pożreć tłumom zombie.

Tym razem na fanów strzelania do zombiaków czeka - Army of the Dead - gra nawiązującą do filmu Armia umarłych Zacka Snydera. Jest to nowa, samodzielna odsłona klasycznej, kooperacyjnej (dla 1-6 graczy) gry o zabijaniu zombie, która została podkręcona tak, by adrenalina buzowała w żyłach. Gromada ocalałych w dziesięciu wybuchowych misjach chce zdobyć skarbce Vegas i przy okazji nie dać się zagryźć hordom zombie…

Premiera Zombicide: Army of the Dead została zaplanowana na 14 listopada.

Army of the Dead - wygląd i opis gry

Army of the Dead gra planszowa

Zombicide: Army of the Dead to kooperacyjna gra planszowa dla 1-6 graczy oparta na filmie Zacka Snydera, która zapewnia ekscytujące przeżycia w świecie opanowanym przez zombie.

Gracze, wcielając się w postacie z filmu Armia Umarłych, muszą stawić czoło licznym wyzwaniom, realizując 10 zróżnicowanych misji na tle zniszczonego Las Vegas pełnego nieumarłych. Celem ocalałych, którzy świadomie zdecydowali się na ten ryzykowny wypad, jest nie tylko przetrwanie, ale i zdobycie ukrytych milionów dolarów. Szczególnym celem jest skarbiec pod Kasynem Bly, pełen niewyobrażalnych bogactw. Gra zawiera ponad 60 detalicznie wykonanych figurek i cieszy się wysoką oceną na portalu BoardGameGeek.