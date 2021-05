Nie czas umierać nadal w kinach? Komentarz producentów po kupnie MGM przez Amazon

fot. Universal Pictures

26 maja 2021 roku ogłoszono, że Amazon kupił MGM za 8,45 miliarda dolarów. Wiemy, że do studia MGM należą prawa do filmów o Jamesie Bondzie, więc wszyscy czekali w napięciu, czy w wyniku tego film Nie czas umierać trafi do kin, czy od razu do platformy Amazon Prime Video. Dlatego też producenci z Eon, Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, czyli osoby odpowiedzialne za tworzenie filmów o agencie 007, wydali oświadczenie w tej sprawie, aby uciąć wszelkie spekulacje.

- Jesteśmy nadal zobowiązani tworzyć filmy o Jamesie Bondzie dla kinowego widza na całym świecie.

Z ich słów można więc wywnioskować, że nie dotyczy to tylko Nie czas umierać, ale też przyszłych filmów o agencie 007. Jest to więc potwierdzenie plotki portalu Deadline, która zapewniała, że wszystkie kinowe filmy MGM do końca 2021 roku będą tak nadal dystrybuowane.

Deadline zwraca uwagę, że Broccoli i Wilson mają pełne prawa do filmów o Bondzie. To oni podejmują wszystkie decyzję kreatywne, marketingowe i również dystrybucyjne.

Nie do końca wiadomo, jak wygląda streamingowa przyszłość Bondów, ale wiele wskazuje na to, że prędzej czy później wszystkie trafią do Amazon Prime Video.