fot. Warner Bros. Entertainment

Jedna z najważniejszych scen w serii filmów o Harrym Potterze mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Ale upór Alana Rickmana sprawił, że historia była zbliżona do tej z książki J.K. Rowling.

Severus Snape miał zginąć od zaklęcia Avada Kedavra

Mowa tu o kluczowej scenie z filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II z 2011 roku, w której Severus Snape (Alan Rickman) umiera. Voldemort poderżnął gardło czarodziejowi, a następnie kazał wężowi Nagini go zaatakować, sądząc, że w ten sposób stanie się właścicielem Czarnej Różdżki. Przed śmiercią Snape przekazał Harry'emu łzy ze wspomnieniami, aby zaniósł je do myślodsiewni. Zanim umarł powiedział mu, że ma oczy matki. Później okazało się, że Snape kochał Lily Potter, dlatego chronił Harry'ego przed niebezpieczeństwami.

Według pamiętników aktora, opublikowanych pośmiertnie w Madly, Deeply: The Alan Rickman Diaries reżyser David Yates zasugerował, żeby Voldemort zastosował zaklęcie Avada Kedavra. Fani wiedzą, że śmierć dokonałaby się natychmiastowo, a Harry nie miałby możliwości dostać od Snape'a swoich wspomnień. We fragmencie pamiętnika Rickman opisał kręcenie sceny śmierci.

Zimno, mokro, przeciąg, ale ekipa wydaje się daleko, więc Ralph [Fiennes] i ja możemy po prostu powoli zmierzać w stronę sceny. David [Yates] uparty jak zawsze, jeśli chodzi o zabicie mnie zaklęciem [przez Voldemorta]. (Niemożliwe do pojęcia, najpewniej wywoła to gniew czytelników). Wspaniale jednak współpracowało się z Ralphem. Bezpośredni, prawdziwy, pomysłowy i swobodny.

Rickman następnie napisał, że jego żona, Rima, celnie zauważyła, że scena nie może zostać nakręcona tak, jak chciałby tego reżyser.

On nie może cię zabić zaklęciem — jedynym, które mogłoby to zrobić, jest Avada Kedavra i zabija natychmiast — nie byłbyś w stanie dokończyć sceny.

fot. Warner Bros. Entertainment // Jaap Buitendijk // David Yates na planie filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II

Fani na Reddit pisali, że to rozwiązanie reżysera było głupie. Chwalili Rickmana za to, że był równie uparty co Yates i powstrzymał go od zrujnowania sceny swoimi niedorzecznymi zmianami. Niektórzy dodawali, że okradłoby to widzów z jedynej emocjonalnej sceny między Harrym a Snape'em.

Ostatecznie scena rozgrywa się zgodnie ze scenariuszem Steve’a Klovesa. W kolejnym wpisie z pamiętnika Rickman napisał:

Śmierć Snape’a. Prawie 10 lat później. Ostatecznie to zasługa dwóch aktorów… David jest wrażliwy i ujmujący, gdy jest podekscytowany. I taki jest w tej scenie. To absolutny przykład tego, co może się zdarzyć, gdy para aktorów bierze scenę z kart scenariusza i pracuje z historią, przestrzenią i sobą nawzajem.

