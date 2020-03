Nie czas umierać - koszty opóźnienia premiery są wysokie. Straty w box office byłyby wyższe?

Nie czas umierać został przeniesiony z kwietnia na listopad 2020 roku z uwagi na koronawirus. Jak donosi The Hollywood Reporter sam koszt tej decyzji wynosi od 30 mln dolarów do 50 mln dolarów. Dodatkowe pieniądze zostaną wydane jesienią na kampanię promocyjną.

Zwracają jednak uwagę, że alternatywą były o wiele większe straty finansowe. Eksperci prognozują, że jeśli Nie czas umierać wszedłby do kin w obliczu epidemii koronawirusa, rozmawialibyśmy o minimum 30% mniejszych wpływach z box office, niż w normalnym okresie emisji. Innymi słowy według dziennikarzy film zanotowałby wpływy o 300 mln dolarów mniej niż normalnie, bo prognozuje się zebranie globalnie przynajmniej miliarda dolarów. A przy budżecie 245 mln dolarów (plus koszty promocji) to byłby zbyt duży cios dla produkcji.

The Hollywood Reporter potwierdza, że na razie żadne inne studio nie podejmuje podobnych decyzji, ale szybko to może się zmienić, ponieważ jak twierdza, coraz więcej jest przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych i już była jedna ofiara śmiertelna.