Polskie seriale Maxa hitem w wielu krajach. Nowy raport podaje tytuły

foto. materiał prasowy

W nowym raporcie opublikowanym przez The Hollywood Reporter czytamy, że pierwszy kwartał 2025 roku platforma streamingowa Max (latem zmieni się w HBO Max) zakończyła z liczbą 122,3 mln subskrybentów. Jest to wzrost o 5,3 mln w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ogłoszono to wraz z zapowiedzią startu serwisu w kolejnych 12 krajach.

Polska siłą w Maxie

Według raportu najpotężniejszym regionem dla streamingu jest obecnie EMEA, czyli Europa, Bliski Wschód i Afryka. Tutaj z roku na rok Max notuje ciągłe wzrosty i to na większą skalę niż w USA czy Azji. The Hollywood Reporter donosi, że 70% subskrybentów z tego rynku oglądało przynajmniej jedną produkcję oryginalną z tych rejonów. Te seriale to 15% wyświetleń całego serwisu. I to wszystko dzięki Polsce, ponieważ w TOP 5 najpopularniejszych tytułów wśród produkcji lokalnych mamy ich aż cztery!

foto. Max

TOP 5 – najpopularniejsze seriale lokalne w Maxie

Wcześniej informowaliśmy o sukcesie Przesmyku, który w całej Europie był drugim najpopularniejszym serialem podczas emisji. Lepszy był tylko nowy sezon Białego Lotosu.