Za nieco ponad tydzień na ekrany kin wejdzie kolejny film z MCU. W sieci pojawia się coraz więcej materiałów promocyjnych z Thunderbolts*, w którym występują Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen i Julia Louis-Dreyfus.

W sieci pojawiły się nowe plakaty z tego superbohaterskiego filmu, na których możemy zobaczyć takie postaci, jak Yelenę Belovą, Bucky'ego Barnesa, Red Guardiana, Ghost, Taskmaster i Johna Walkera. Nie ma tu jednak bohatera granego przez Lewisa Pullmana. Materiały znajdują się na początku poniższej galerii.

Thunderbolts* - plakaty, zdjęcia i zwiastuny

Thunderbolts* - zabawne reklamy z Red Guardianem

Oprócz plakatów Marvel stawia też na nieco bardziej humorystyczną wersję promocji Thunderbolts*. Opublikowano zabawną reklamówkę z Red Guardianem granym przez Davida Harboura. W niej zachęca do wynajmu limuzyny, zapewniając, że ochroni wszystkich przed nudnym wieczorem. Zobaczcie poniżej.

Ponadto Red Guardian, czyli Alexei Shostakov, posiada też konto w popularnej aplikacji randkowej.

Man-Thing miał być w Thunderbolts*

W komiksach grupa Thunderbolts miała w składzie różnych złoczyńców i antybohaterów, którą formowali Hawkeye czy Luke Cage. W jednej z wersji teamu byli nawet Red Hulk, Deadpool, Elektra, Venom i Punisher. W nadchodzącym filmie zobaczymy Bucky'ego Barnesa, Johna Walkera Red Guardiana, Yelenę Belovą, Ghost i Taskmaster, którymi dowodzi dyrektorka CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Reżyser Jake Schreier miał nadzieję, że w grupie znajdzie się również jeszcze jedna postać, o czym wspomniał w rozmowie z SFX Magazine

Myślę, że był taki moment w trakcie przedstawiania pomysłu, kiedy naprawdę chciałem, żeby Man-Thing był w drużynie.

fot. Disney+ // Man-Thing w "Wilkołak nocą"

Dodał, że ostatecznie wyszło to na dobre, że jest taki skład. Przypomnijmy, że Man-Thing/Ted pojawił się w odcinku specjalnym Wilkołak nocą z 2022 roku, w którego poprzez motion-capture wcielał się Carey Jones.

Chodziło o sprawdzenie MCU - nie tylko w celu znalezienia złych postaci, które mogłyby być dobre, ale postaci, które istnieją bardziej na tej moralnie szarej płaszczyźnie lub które były potencjalnie przeznaczone do czegoś innego, ale potem coś poszło nie tak. Albo może są po prostu źle rozumiani, tak jak John Walker, który był dosłownie Kapitanem Ameryką.

Ostatni zwiastun Thunderbolts* pokazał bardziej przyziemną stronę tej drużyny, w której jednostki poszukują swojego celu oraz pragną odkupienia. Schreier wyjaśnił:

Może jest coś, o co warto dbać. Myślę, że wszyscy stracili kontakt z tą ideą. Na początku to czysta konieczność, przez sytuację, do której zostali wrzuceni, ale później bardziej z inspiracji - jako grupa mogliby stać się czymś większym, niż jak każdy z nich działałby osobno.

Thunderbolts* – opis fabuły

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do tajnej misji dla rządu USA. W Thunderbolts* Marvel tworzy niekonwencjonalny zespół bohaterów, w którego skład wchodzą: Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker.

Gdy wpadają w śmiertelną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine, stają przed wyborem: rozpaść się jako zlepek rozczarowanych życiem wyrzutków, czy zjednoczyć się i stawić czoła przeszłości – oraz nieporównywalnie silnemu przeciwnikowi.

To opowieść o konfrontacji z własnymi demonami, o walce, która może być ostatnią szansą na przemianę i nowe otwarcie. Czy drużyna przetrwa, czy rozpadnie się, zanim będzie za późno?

Thunderbolts* - premiera w kinach 1 maja.