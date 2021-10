Non Stop Comics w październiku: zobacz okładki i plansze z komiksów

Non Stop Comics

Pierwsze dwa październikowe komiksy z oferty Non Stop Comics dzisiaj trafiły do sprzedaży. Jest to pierwszy tom serii sci-fi Znajdujemy ich, gdy są już martwi, a także już siódmy tom Deadly Class.

Kolejna premiera będzie miała miejsce 20 października. W ręce czytelników trafi trzeci tom serii grozy Coś zabija dzieciaki. Ofertę wydawcy uzupełni szósty tom cenionej i nagradzanej serii fantasy pt. Monstressa. Komiks ten ukaże się 27 października.

Oto okładki i plansze z październikowych premier Non Stop Comics: