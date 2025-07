To będzie godna adaptacja sci-fi? Autor Project Hail Mary ocenił film

Wydawnictwo Akurat

Film Project Hail Mary miał swój oddzielny panel w trakcie San Diego Comic-Con. Przedstawiciele portalu Screen Rant byli tam obecni i opowiedzieli o słowach Andy'ego Weira, autora adaptowanej powieści, co do filmu z Ryanem Goslingiem. Czy jest dobrze i czeka na świetne widowisko science fiction, czy może jest coś do poprawy?

Okazuje się, że Andy Weir widział już fragmenty filmu i póki co wszystko mu się bardzo podoba:

Widziałem fragmenty filmu i jest naprawdę dobrze, ludzie. Jest naprawdę dobrze. Są tu świetni reżyserzy i wszyscy o tym wiedzą. Nie mógłbym być bardziej zadowolony z tego, jak wszystko się ułożyło.

Osobną pochwałę otrzymał scenarzysta całego projektu, Drew Goddard:

Nie znaleźlibyśmy większego talentu. Czekaliśmy na Drew. Musieliśmy poczekać kilka miesięcy, aż skończy pracować nad innym projektem.

Project Hail Mary - co wiadomo o filmie?

Akcja została osadzona w niedalekiej przyszłości, a historia opowiada o astronaucie, który pewnego dnia budzi się ze śpiączki w kosmosie i przypomina sobie, że wysłano go na misję, od której zależy przetrwanie całej ludzkości.

Twórcami nowego widowiska sci-fi Amazona są Phil Lord i Chris Miller. Scenariusz napisał Drew Goddard, który wcześniej otrzymał nominację do Oscara za adaptację Marsjanina Andy'ego Weira. Główną rolę zagra Ryan Gosling, gwiazda Barbie, Drive i La La Land. Na ekranie towarzyszyć mu będzie Sandra Hülser, znana z Toni Erdmann, Anatomii upadku i Strefy interesów.

Zdjęcia do Project Hail Mary zakończyły się w październiku 2024 roku i trwały pięć miesięcy. Premiera kinowa jest zaplanowana na marzec 2026 roku.

