Elden Ring Nightreign wkrótce otrzyma wyczekiwaną opcję! Gra świetnie się sprzedaje

fot. Bandai Namco

Reklama

Już 30 lipca zadebiutuje aktualizacja 1.02 do gry Elden Ring: Nightreign. Przyniesie ona liczne zmiany i poprawki, w tym nowe opcje filtrowania relikwii. Bez wątpienia jednak największą i najbardziej wyczekiwaną przez graczy nowością będzie możliwość rozgrywki w dwuosobowych drużynach. Przypomnijmy, że od momentu premiery możliwa była jedynie zabawa solo lub w trzy osoby, a twórcy sami przyznali, że brak trybu dla dwóch graczy był niedopatrzeniem z ich strony.

Nightreign - zwiastun trybu dla dwóch graczy

Poznaliśmy również wyniki sprzedażowe dwóch ostatnich tytułów z uniwersum Elden Ring. Jak informuje Cenega, oficjalny partner Bandai Namco Entertainment Europe, dodatek Shadow of the Erdtree do gry z 2022 roku przekroczył próg 10 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Świetne wyniki notuje także Elden Ring Nightreign, który w niecałe 24 godziny od premiery trafił do 2 milionów graczy, a jego łączna sprzedaż po dwóch miesiącach przekroczyła 5 milionów kopii.