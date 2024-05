Pojawi się nowa silna grupa w MCU? Plotka o Thunderbolts* intryguje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Według portalu The Cosmic Circus w Thunderbolts* może pojawić się grupa OXE. Nie wiadomo jednak, jak dużą rolę będzie odgrywać w filmie.

Pojawi się nowa silna grupa w MCU?

OXE zadebiutowało w komiksach Marvela w zeszycie Ultimate Fallout #3. Miało być „największą spółką holdingową na świecie” i jej szefową była Valentina Allegra de Fountaine. W nowszych komiksach ugrupowanie było już znane jako O.X.E. i powiązane z Zewnętrznym Kręgiem, który kontrolował globalną politykę i rząd. W związku z tym miało dostęp do wielu nielegalnych transakcji i tajemnic.

Warto też wspomnieć, że O.X.E. pojawiło się na Ziemi-616 zaledwie trzy razy do tej pory, po raz pierwszy w zeszycie Thunderbolts (Vol. 5) #1 z grudnia 2023 roku.

Jak to może wpłynąć na Thunderbolts*? Trudno powiedzieć, ale możliwe, że to byłaby dobra okazja, by wprowadzić LMD aka Life-Model Decoys do MCU. To robotyczne duplikaty prawdziwych osób, stworzone przez T.A.R.C.Z.Ę. W komiksach O.X.E. zostało założone właśnie poprzez taką robotyczną wersję Valentiny Allegra de Fountaine. Co myślicie?

https://twitter.com/MyCosmicCircus/status/1790143167737577507

Thunderbolts - potwierdzona obsada

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.

Red Guardian / David Harbour