Zimowy żołnierz w Thunderbolts* z bródką. Nowe zdjęcie z planu

Ekipa kręcąca superprodukcję Thunderbolts* przeszła do etapu, w którym już nie filmują tylko na terenie studia, ale też w lokacjach w mieście. Film jest kręcony w dużej metropolii, bo w Atlancie i dzięki do sieci trafiło zdjęcie, na którym widzimy Sebastiana Stana w roli Bucky'ego Barnesa aka Zimowego żołnierza. Jak widać na fotce, bohater będzie mieć bródkę, co jest znaczącą zmianą w jego wizerunku.

Thunderbolts* - zdjęcie z planu

Przypomnijmy, że niedawno Marvel Studios dokonało subtelnej zmiany tytułu, dodając na końcu gwiazdkę. Gdy obejrzymy film w kinach, mamy zrozumieć, dlaczego dokładnie taką decyzję podjęto. Konkretnej odpowiedzi na ten moment nie ma.

Thunderbolts* - obsada

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. W plotkach sugerowano powroty Rachel Weisz i Laurence'a Fishburne'a, ale nie zostało to potwierdzone.

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a scenariusz został napisany przez Erica Pearsona, Lee Sung Jina oraz Joannę Calo.

Red Guardian / David Harbour

Data światowej premiery została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.