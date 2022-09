Nowe budżetowe smartfony Motoroli z serii e

fot. Motorola

Nowe urządzenia Motorola — moto e22 i e22i — to prawdziwa uczta dla zmysłów. Po raz pierwszy w historii serii moto e zastosowano w nich głośniki stereo z technologią Dolby Atmos®, a wysoki poziom rozrywki zapewnia też wyświetlacz prezentujący płynny obraz z częstotliwością odświeżania 90 Hz i wydajny system aparatów fotograficznych tych eleganckich urządzeń.

Bogaty dźwięk i efektowny obraz moto e22

moto e22 jest jak mobilne kino dzięki głośnikom stereo emitującym wielowymiarowy dźwięk Dolby Atmos® z donośniejszymi basami, wyraźniejszym głosem i jeszcze większą klarownością na wyższych poziomach głośności. Dolby Atmos® w tych nowych urządzeniach podkreśla bogate detale dźwięku wszystkich ulubionych multimediów za pośrednictwem głośników telefonu, a także słuchawek przewodowych i Bluetooth.

fot. Motorola

Wyświetlacz HD+ o przekątnej 6,5” oferuje większą powierzchnię ekranu i częstotliwość odświeżania regulowaną w zakresie od 90 Hz do 60 Hz[1] w trybie automatycznym, aby zapewniać jak najlepsze wrażenia wizualne, a jednocześnie optymalizować żywotność baterii. Piękna, hydrofobowa obudowa[3] została wykonana z materiałów wysokiej klasy w dwóch atrakcyjnych kolorach do wyboru: czarnym Astro Black i niebieskim Crystal Blue[2].

System aparatów fotograficznych o rozdzielczości 16 MP jest wspomagany przez sztuczną inteligencję, ma precyzyjny czujnik głębi oraz aparat przedni, którym można robić selfie gotowe do publikacji w mediach społecznościowych. W trybie Dual Capture można nawet eksperymentować z robieniem zdjęć lub nagrywaniem wideo przy użyciu aparatu przedniego i tylnego jednocześnie.

Telefon można odblokować błyskawicznie, korzystając z czytnika linii papilarnych z boku urządzenia albo patrząc na aparat przedni. Power Touch umożliwia bezproblemowe przechodzenie do funkcji urządzenia — wystarczy dotknąć dwukrotnie czytnika linii papilarnych, aby przejść do skrótów do aplikacji, w tym bezpośrednio do trasy do domu w Mapach Google, skanowania kodów kreskowych itp.

fot. Motorola

Wszystkie te funkcje działają z czystym systemem Android™ 12, w którym nowe mechanizmy ochrony prywatności, w tym większa transparentność wykorzystania danych przez aplikacje, dają użytkownikowi większą kontrolę, zwiększają bezpieczeństwo i usprawniają korzystanie z urządzenia.

moto e22i działa na zmysły

Nowy model moto e22i wyróżnia się realistycznym dźwiękiem wysokiej jakości, który przepływa od głośnika do głośnika zgodnie z dziejącą się na ekranie akcją. Wielowymiarowa scena dźwiękowa z Dolby Atmos® uwypukla bogatsze detale, większą głębię i klarowność dźwięku wszystkich ulubionych multimediów, stawiając słuchacza w centrum akcji.

Ultrapanoramiczny ekran HD+ o przekątnej 6,5” ma wysoką częstotliwość odświeżania 90 Hz[1] i prezentuje ostrzejsze zdjęcia oraz bardziej przejrzysty tekst. Jego smukła, elegancka i hydrofobowa[3] obudowa jest dostępna w wersji czarnej Graphite Gray lub białej Winter White[2].

fot. Motorola

Aparat główny o rozdzielczości 16 MP robi spektakularne zdjęcia i nagrania wideo z wykorzystaniem takich funkcji jak film poklatkowy. Zdjęcia prezentują się profesjonalnie dzięki czujnikowi głębi, a aparat przedni robi znakomite selfie, szczególnie w trybie upiększania twarzy, który automatycznie wygładza skórę i eliminuje niedoskonałości cery.

Użytkownicy tego telefonu nie muszą już zapamiętywać haseł — błyskawiczny dostęp można uzyskać jednym dotknięciem czytnika linii papilarnych z boku urządzenia. Można też skorzystać z funkcji Power Touch i dwoma dotknięciami czytnika linii papilarnych przechodzić do skrótów, w tym do bezpośredniej trasy do domu w Mapach Google, skanowania kodów kreskowych itp.

Wszystkie funkcje moto e22i działają w systemie Android™ 12 (w wersji Go) — szybszej, inteligentniejszej i lepiej chroniącej prywatność wersji Androida. System ten oszczędza miejsce i pamięć, dzięki czemu aplikacje otwierają się błyskawicznie, a animacje są płynniejsze i nie trzeba czekać przy pustym ekranie.

W Polsce motorola moto e22 w wersji pamięci 4/64 GB będzie dostępna na początku października. Smartfon będzie do nabycia w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom. Rekomendowana cena detaliczna 699 zł. Dostępne kolory: Cristal Blue (Niebieski) i Astro Black (Czarny).

Motorola moto e22i trafi na polski rynek na początku października. Oferowana będzie w wariancie pamięci 2/32 GB. Smartfon będzie do nabycia w ofercie operatora sieci Play i Plus. Rekomendowana cena detaliczna 599 zł. Dostępne kolory: White Winter (Biały), Graphite Grey (Czarny).

[1] W trybie automatycznym minimalna częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, a maksymalna — 90 Hz. Rzeczywista częstotliwość odświeżania może być niższa i zmieniać się w zależności od ograniczeń związanych z aplikacjami i zawartością, a także wymagań, ustawień trybu urządzenia i innych czynników.

[2] W zależności od rynku. Dostępność należy sprawdzić u operatora lub sprzedawcy.

[3] Konstrukcja hydrofobowa tworzy barierę chroniącą przed umiarkowanym narażeniem na oddziaływanie wody, np. przypadkowymi zalaniami, zachlapaniami, potem czy lekkim deszczem. Produkt nie jest przeznaczony do zanurzania w wodzie ani narażania go na działanie wody lub innych płynów pod ciśnieniem. Odporność może z czasem się zmniejszać. Produkt nie jest wodoszczelny.