Nowy Razr od Motoroli na razie tylko w Chinach

fot. Motorola

Motorola miała ogłosić odświeżoną wersję swojego składanego smartfona Razr na imprezie premierowej w zeszłym tygodniu. W ostatniej chwili Motorola anulowała wydarzenie bez żadnych wyjaśnień. Teraz ponad tydzień później, producent smartfonów w końcu pokazał kultową puderniczkę i niektórzy bez wątpienia będą rozczarowani brakiem jego dostępności.

Nowy Razr wyposażono w 6,7-calowy, składany panel P-OLED FHD+ z częstotliwością odświeżania 144 Hz i wsparciem dla HDR10+, a także 2,7-calowy wyświetlacz P-OLED, który może służyć jako wizjer dla tylnych kamer lub do sprawdzania wiadomości i powiadomień. Zewnętrznemu ekranowi towarzyszą podwójne aparaty – 13-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz 50-megapikselowy z funkcją OIS. Aparat w otworze na głównym wyświetlaczu opiera się na 32-megapikselowej matrycy.

Pod maską znajduje się Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, który może być sparowany z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Na pokładzie znajdzie się system Android 12 z interfejsem UI Motoroli, a także bateria o pojemności 3500 mAh z obsługą szybkiej ładowarki 33 W. Inne udogodnienia obejmują wsparcie dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC i port USB-C.

Motorola Razr 2022 ma zadebiutować w Chinach 15 sierpnia. Ceny zaczynają się od 5999 juanów (około 4050 zł) za model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci pokładowej i skalują się do 7299 (ok. 4950 zł) za wariant 12 GB / 512 GB.

Jeśli szukasz składanego smartfona i nie chcesz czekać, aby zobaczyć, czy Motorola wypuści Razr 2022 na innych rynkach, istnieje inna opcja do rozważenia. Samsung Galaxy Z Flip 4 został właśnie pokazany i jest dostępny w przedsprzedaży do 26 sierpnia, gdy trafi do regularnej sprzedaży. Jest wprawdzie nieco droższy, ale za to dostępny.