Po 22 latach wróci do zabijania wampirów. Wszystko dzięki... reżyserce Eternals

Hulu jest blisko wznowienia Buffy: Postrach wampirów. Ostatni odcinek serialu był wyemitowany w maju 2003 roku, więc od finału minęły dobre 22 lata. Reżyserką nowej produkcji miałaby być Chloé Zhao, a Sarah Michelle Gellar wróciłaby w roli tytułowej Buffy. Do tej pory aktorka wzbraniała się przed jakimkolwiek rebootem czy kontynuacją. W końcu zdradziła, dlaczego zmieniła zdanie.

Buffy: Postrach wampirów - reboot bliski powstania! Wybrano odtwórczynię głównej roli i reżyserkę

Sarah Michelle Gellar o wznowieniu Buffy

Sarah Michelle Gellar opublikowała post na Instagramie, w którym opowiedziała, jak doszło do wznowienia serialu i dlaczego zmieniła zdanie.

Trzy lata temu zadzwoniła do mnie moja droga przyjaciółka i mentorka Gail Berman. Powiedziała, że chce, abym spotkała się z Chloé Zhao, by porozmawiać o potencjalnym wznowieniu Buffy. Byłam w szoku, że Chloé w ogóle wie, kim jestem, ale jak zawsze, powiedziałam Gail, że po prostu nie widzę tego, jak ten serial miałby ponownie istnieć. Zawsze zgadzałyśmy się w tej kwestii, ale tym razem usłyszałam zmianę w jej głosie.

Chloé Zhao to reżyserka, która została nagrodzona dwoma Oscarami za Nomadland. Odpowiada również za film Eternals z MCU.

Sarah Michelle Gellar przyznała, że zgodziła się „głównie po to, żeby spotkać się z Chloé”, ale „dwudziestominutowa kawa szybko zamieniła się w czterogodzinną przygodę”, podczas której rozmawiały głównie o tym, ile znaczy dla nich ten serial. Choć w trakcie spotkania nic nie zostało postanowione, to aktorka zaskoczyła samą siebie, zgadzając się, by kontynuować ten temat.

Rozmowy na ten temat rzeczywiście trwały przez następne kilka lat i w końcu dodałyśmy do naszego małego plemienia jeszcze Norę i Lillę Zuckerman. Wreszcie pewnego dnia wpadłyśmy na pewien pomysł.

Zawsze słuchałam fanów i wiedziałam, że pragną powrotu do Buffy i jej świata. Ale nie było to coś, co mogłabym zrobić, dopóki nie byłabym pewna, że zostanie to zrobione dobrze. To był naprawdę długi proces i jeszcze się nie skończył. Obiecuję wam, że stworzymy ten serial tylko, jeśli będziemy mieć pewność, że zrobimy to dobrze. I mogę wam powiedzieć, że teraz jesteśmy na dobrej ścieżce.

Następnie aktorka zwróciła się do fanów i podziękowała im za to, że nigdy nie przestali prosić o wznowienie Buffy: Postrach wampirów.

Czuję się szczęśliwa, że mogę odbyć tę podróż z czterema niewiarygodnie utalentowanymi kobietami, które kochają Buffy tak mocno, jak ja. I tak mocno, jak wy. Dziękuję też wszystkim fanom, którzy nigdy nie przestali o to prosić. To będzie zadedykowane wam.

Buffy: Postrach wampirów - tak wygląda obsada po latach