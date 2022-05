Doktor Who - nowy odtwórca tytułowej roli obsadzony. Znacie go z Sex Education!

fot. materiały prasowe

Trwają prace nad nowym sezonem serialu Doktor Who, który ponownie będzie tworzony przez Russella T. Daviesa, który przywrócił serial do życia w 2005 roku po latach przerwy. BBC ogłasza, że nowy Doktor został obsadzony!

Doktor Who - kto zagra?

W ogłoszeniu czytamy, że tym razem tytułową rolę zagra Ncuti Gatwa. Wszyscy znają go z roli Erika Effionga z hitu Sex Education, za którą zgarniał pierwsze nagrody w swojej karierze.

Russell T. Davies w oświadczeniu wyjawia, że Gatwa podczas przesłuchania zadziwił wszystkich i po chwili już wiedzieli, że to on będzie ich typem.

fot. BBC

A tak angaż komentuje aktor:

- Nie ma słów, którymi mógłbym opisać, co czuję. Jest to mieszanka bycia zaszczyconym, podekscytowanym i oczywiście przerażonym. Ta rola i ten serial oznacza tak wiele dla wielu ludzi na całym świecie, w tym dla mnie. Każdy z moich utalentowanych poprzedników podszedł do roli z wyjątkową odpowiedzialnością. Zrobię tak samo.

Żadnych szczegółów fabularnych przygód nowego Doktora nie ujawniono. Wszyscy twierdzą, że przyjdzie na to czas po pożegnaniu Jodie Whittaker z kultową rolą, a jej ostatni odcinek dopiero będzie mieć premierę.