Nowy Jurassic World - gwiazda Bridgertonów może zagrać główną rolę. Prowadzi rozmowy

Jak donosi Deadline, Jonathan Bailey negocjuje główną rolę męską w nowym Jurassic World. Jeśli formalności zostaną dopełnione, dołączy do obsady, w której jest już Scarlett Johansson. Przypomnijmy, że przełomem w karierze aktora była rola Anthony'ego Bridgertona w serialu Bridgertonowie, a niedawno mogliśmy go widzieć w Fellow Travelers. Niedługo w kinie zobaczymy go w filmie Wicked: Part One

Nowy Jurassic World - co wiemy?

Prawda jest taka, że wiemy naprawdę niewiele o tym widowisku. Gareth Edwards, znany z hitów Godzilla oraz Łotr 1, stanie za kamerą. Podobno wybrano go dlatego, że podczas rozmowy zaimponował swoją wizją producentom Stevenowi Spielbergowi i Frankowi Marshallowi.

Film ma być świeżym podejściem do serii i kompletnie nowym otwarciem. Nikt z obsad poprzednich części nie powróci. Szczegóły nowej wizji nie są znane, więc nie wiadomo, w jakim kierunku twórcy chcą iść.

Premierę ustalono na 2 lipca 2025 roku. Scenariusz powstał pod koniec 2023 roku w tajemnicy, a jego autorem jest David Koepp, który pisał pierwsze dwie części Parku Jurajskiego.