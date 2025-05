Jeden z najpopularniejszych pisarzy fantasy zapowiada swój kolejny projekt. Czekaliście na to

Fot. MAG

Brandon Sanderson ma już plany na rozwinięcie Archiwum burzowego światła i zacznie pisać kolejny tom tuż po ukończeniu prac nad Mistborn: Ghostbloods z serii Z Mgły Zrodzony. To jednak dopiero początek. Choć pisarz wielokrotnie podkreślał, że fantastyka naukowa to nie do końca jego bajka, to zapowiada, że Cosmere będzie miało wiele wątków science fiction: podróże kosmiczne, wojny międzyplanetarne i zagrożenie na skalę całej galaktyki. Przede wszystkim możemy jednak spodziewać się, że w przyszłości dowiemy się czegoś o przeszłości jednej z najbardziej tajemniczych postaci z uniwersum, barda Hoida.

Brandon Sanderson napisze historię Hoida

Jest tego kilka. Nie mogę się doczekać, aż w końcu usiądę i napiszę historię Hoida. Wiem dokładnie, jak będzie wyglądać, ale muszę znaleźć lukę w moim harmonogramie, by ją napisać. A takiej nie znajdę do Stormlight 10, więc ludzie nie muszą zbyt panikować. Ale wiesz, chciałem to zrobić od bardzo długiego czasu i fakt, że w końcu będę miał szansę, jest bardzo satysfakcjonujący. Pisanie idzie świetnie. To postacie, które były ze mną od 20 lat i w końcu będę mógł przedstawić je innym.

Wygląda więc na to, że Brandon Sanderson planuje napisać historię Hoida. Nie powinniście się jednak spodziewać książki o nim w ciągu najbliższych kilku lat. Choć jest jednym z najbardziej płodnych pisarzy i ma na koncie już ponad 70 tytułów, to musi najpierw ukończyć inne projekty – chociażby Archiwum burzowego światła, które ma mieć 10 tomów.

