NVIDIA zaprasza na przedświąteczne promocje!

fot. Nvidia

Produkty dostępne są w ofercie sklepów Komputronik, Media Expert, morele oraz x-kom, a wybrane modele prezentowane są na stronie internetowej NVIDIA. Warto na nią zaglądać co jakiś czas, ponieważ wyróżnione promocje są wymieniane na nowe w zależności od dostępności towaru.

Karty graficzne GeForce

Karty graficzne GeForce RTX zapewniają wysoką liczbę wyświetlanych klatek na sekundę i najniższe opóźnienia, których wymagają gracze i twórcy. Odkryj na nowo realistyczne światy gier Wiedźmin 3: Dziki Gon i Cyberpunk 2077 dzięki zaplanowanym najnowszym aktualizacjom. Albo sam twórz nowe światy dzięki akcelerowanym narzędziom i aplikacjom NVIDIA Studio.

Ciekawymi propozycjami są karty MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC w cenie 1649 zł, Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 LHR w cenie 1999 zł czy KFA2 GeForce RTX 3070 Ti 1-Click OC w cenie 2899 zł (kwoty po wpisaniu kodu promocyjnego).

Laptopy z kartami graficznymi GeForce

Karty GeForce RTX serii 30 napędzają najszybsze na świecie laptopy dla graczy i twórców. Dodatkowo, techniki Max-Q uwalniają dodatkową moc wspieraną przez sztuczną inteligencję w smukłych i wydajnych laptopach, które są szybsze niż bolidy w grze F1 22.

Wyróżnione oferty to laptop MSI GF63 Thin z kartą GeForce RTX 3050 za 3699 zł, Gigabyte G5 z kartą GeForce RTX 3060 za 4599 zł oraz Acer Nitro 5 z kartą GeForce RTX 3060 za 4999 zł.

Laptopy i komputery stacjonarne NVIDIA Studio

Uwolnij swoją kreatywność dzięki laptopom i komputerom stacjonarnym z certyfikatem NVIDIA Studio. Zostały stworzone specjalnie dla twórców, przetestowane pod kątem szybkiej i płynnej pracy w najbardziej wymagających środowiskach oraz skonfigurowane tak, by wykorzystać wszystkie zalety platformy NVIDIA Studio. Dedykowane sterowniki Studio zapewniającą maksymalną stabilność pracy, a dzięki zestawowi ekskluzywnych narzędzi Studio ukończysz swoje projekty w rekordowym czasie.

Komputery stacjonarne

Desktopy z kartami GeForce RTX są gotowe na sprostanie najwyższych wymagań stawianych przez najnowsze gry, takie jak Marvel's Spider-Man: Miles Morales czy Warhammer 40,000: Darktide, wykorzystujących ray tracing i wspieranych przez technikę NVIDIA DLSS.

Monitory G-SYNC

Monitory wykorzystujące technikę G-SYNC są rygorystycznie testowane pod kątem najwyższych standardów wyświetlanego obrazu. To najlepszy sposób, by doświadczyć szybkiej rozgrywki w Overwatch 2, przemierzyć nieboskłon w Microsoft Flight Simulator lub teleportować się w grze Portal with RTX.

Jesienne hity z technikami graficznymi RTX

NVIDIA kontynuuje ścisłą współpracę z twórcami gier, by dzięki takim technikom jak ray tracing i NVIDIA DLSS 3 wprowadzić je na wyższy poziom. Wśród tytułów, w których zastosowano techniki wspierane przez karty graficzne NVIDIA RTX, znalazły się takie hity jak Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Microsoft Flight Simulator i Warhammer 40,000: Darktide oraz klasyki Portal with RTX i Wiedźmin 3: Dziki Gon, które lada moment otrzymają stosowane aktualizacje.