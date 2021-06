Obcy 5 - nowe szkice koncepcyjne z niezrealizowanego filmu Neilla Blomkampa

fot. Neill Blomkamp

Na początku czerwca do sieci trafiły niepublikowane wcześniej szkice z projektu Obcy 5, niezrealizowanego filmu Neilla Blomkampa. Tymczasem Geoffroy Thoorens, autor szkiców, udostępnił na Instagramie kolejne grafiki z produkcji, która nie doczekała się szczęśliwego finału.

Przypomnijmy, że film Obcy 5, w którym to Sigourney Weaver powrócić miała jako Ellen Ripley, pierwotnie zadebiutować miał w 2016 roku. Projekt został jednak anulowany, aby to Ridley Scott mógł stworzyć swoje kontynuacje. Szczegóły fabuły Obcego 5 nie były znane. Wiadomo było jedynie, że produkcja miałaby zlekceważyć wszystko, co wydarzyło się w kontynuacjach hitu Obcy - decydujące starcie i opowiadać historię osadzoną po tym filmie.

Obcy 5 - szkice koncepcyjne

Poniżej znajdziecie najnowsze szkice koncepcyjne, którymi Thoorens podzielił się z obserwatorami, zaś w galerii wcześniejsze opublikowane przez niego grafiki i szkice koncepcyjne, które trafiały do sieci przez lata.