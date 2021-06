Alien - dlaczego Obcy tak łatwo śledzi ofiary? Jest naukowe wyjaśnienie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ken Lashley/Marvel

Marvel zaprezentował plansze promujące zeszyt Alien #4, kolejną odsłonę nowej serii, która ukazuje się już pod szyldem Domu Pomysłów. Przypomnijmy, że w tej opowieści dawny najemnik Gabriel Cruz przeprowadza misję na krążącej na ziemskiej orbicie stacji firmy Weyland-Yutani, próbując zabić wymykające się spod kontroli ksenomorfy i jednocześnie ocalić wszystkich tych, którzy pozostali przy życiu.

Z zapowiedzi wynika, że z nowego komiksu dowiemy się, dlaczego Obcy w tak łatwy sposób jest w stanie śledzić swoje ofiary. Scenarzysta Phillip Kennedy Johnson pokusił się o naukowe wyjaśnienie tej kwestii: wszystko przez specjalną, psychiczną więź, którą dojrzała wersja ksenomorfa ma z zamieszczonym w ciele danej istoty embrionem - ten ostatni działa jak lokalizator, pozwalając Obcemu na dotarcie do żywiciela.

Alien #4 - plansze

Oficjalny opis fabuły wskazuje również na to, że Gabriel Cruz będzie próbował odnaleźć swojego zaginionego syna. Czytelnicy powinni spodziewać się w dodatku, że "nadchodzi to, co najgorsze".

Zeszyt Alien #4 trafi do sprzedaży w USA już w najbliższą środę, 16 czerwca.