Fantastyczna Czwórka - Sue Storm odegra istotną rolę dla uniwersum? Ważny moment dla bohaterki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

We wcześniejszych doniesieniach mówiło się, że w filmie Fantastyczna Czwórka Sue Storm (w tej roli Vanessa Kirby), znana również jako Niewidzialna Kobieta, będzie główną postacią. Wielu fanów zastanawia się, czy zamiast tego, bohaterka nie będzie po porostu najważniejszą częścią historii tej produkcji od Marvel Studios.

Alex Perez z Cosmic Circus podczas Q&A na discordzie został zapytany o postać Sue. Odpowiedział:

Każdy członek rodziny ma swoje znaczenie w filmie. Prawdą jest, że w filmie jest moment, który sprawia, że ​​Susan Storm jest najważniejszą osobą w ich świecie (a kiedy o tym myślę - w uniwersum) w danej chwili.

Żadnych dodatkowych szczegółów nie podał. Natomiast serwis Comicbookmovie.com uważa, że może chodzić o to, że Galactus stanowi zagrożenie dla Multiwersum. Złoczyńca chce zdobyć syna Reeda Richardsa i Sue, Franklina, który jest potężnym mutantem potrafiącym otwierać drzwi do innych rzeczywistości. Możliwe, że Sue będzie próbowała uratować syna przed Pożeraczem światów. Jednak są to tylko domysły.

Fantastyczna Czwórka - oficjalny opis fabuły

Osadzony w realiach tętniącego życiem, inspirowanego latami 60., retrofuturystycznego świata, film Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki przedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór - staną oni przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem o imieniu Galactus (Ralph Ineson) i jego tajemniczą herold, Silver Surfer (Julia Garner). A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

Fantastyczna Czwórka - premiera 25 lipca 2025 roku.

